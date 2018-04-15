В результате беседы с Константином Боровым имеем следующую весьма интересную и взвешенную позицию по ситуации в Сирии:

- Западная коалиция не заинтересованна во вмешательстве в сложнейший сирийский этно-конфессиональный конфликт со множеством игроков.

- По этой причине США и их союзники реагируют исключительно на крайне варварские и угрожающие самому Западу инциденты — вроде применения химоружия.

- Западная коалиция била не по "пустым строениям", а все-таки по вполне функционирующей инфраструктуре по производству химоружия — без блефа и результативно с точки зрения поставленных задач.

- Оппоненты сирийского режима не внушают Западу доверия в качестве демократических сил и потому не получают военной поддержки как таковой.

- Следствие этого — нежелание Запада помогать повстанцам путем уничтожения военной техники Асада.

- Оставшееся в Сирии мирное население — разменная монета для обеих воюющих сторон: никто не брезгует использовать их в качестве живых щитов, и этот факт просто ужасает;

- Стратегическая цель Запада — помочь местным силам прийти к единому знаменателю на базе политического, а не военного процесса.

- Нынешнее положение Асада крайне нестабильно и будет бесконечно генерировать военный конфликт, который рано или поздно приведет к смерти этой "коровы", которую "доят" самые разные силы — от Путина до Тегерана.

- Путин остро нуждается уже даже не в легитимности, а просто в признании своего присутствия на международной арене.

- Как следствие, Путин создает и продолжит создавать ситуации, в которой его фигура будет неизбежно возникать в том или ином спектакле: даже если в конце этого спектакля его должны будут "прикончить", ему остро нужна эта роль, как какому-нибудь актеру, который просто уже не может жить без "сцены".

- Запад "взвесил" Путина и нашел его легким: кремлевские обещания отомстить за Асада в очередной раз оказались пустышкой, а его военная сила даже близко не сравнится с западной;

- Западное вооружение, военное планирование и союзническая координация доказали свою высочайшую эффективность, которая, в частности, проявилась в том, что при такой массированной бомбардировке не пострадал ни один человек (вспомним число жертв от неизбирательных российско-асадовских бомбардировок). При этом — вопреки широко транслируемой Россией лжи о "70 сбитых крылатых ракет" — ни один снаряд коалиции не был перехвачен ПВО Сирии: Пентагон внятно и подробно разъяснил, что все ракеты поразили цели, и в этом им помогли в том числе специальные самолеты с радиоэлектронными системами.

- Россия подтвердила свой статус международного изгоя и была жестко выпорота по военным и дипломатическим каналам: перед ее носом ходят крылатые ракеты, самолеты и корабли, словно слоны перед пуделем, а на СБ ООН с ней больше не разговаривают иначе, кроме как с приставкой "путинский режим".