После развала совка условный Запад впал в какую-то благодушную эйфорию и отказался от базовых принципов своей внешней политики. Поколение, вышедшее чуть раньше других из старшего пионерского возраста, могут вспомнить поздний совок и основной блок претензий, предъявляемый Западом – права человека.

Результат оказался эпическим. Главным стало то, что в круг цивилизованных стран были допущены сразу два волка в овечьей шкуре, ну а бонусом всему этому процессу послужил фундаментальный сдвиг критериев оценки того, что и как происходит в мире.

То, что раньше считалось абсолютно неприемлемым и даже могло стать поводом для военного противостояния, теперь просто перестало замечаться. Причем, сначала это было отыграно на Китае и РФ с их Тяньаньмынь, Уйгурами и прочим, а потом и на Чечне в РФ. Горы трупов и море крови и между прочим, проявившееся отсутствие свободы слова, не изменили отношения Запада ни к Москве, ни к Пекину.

Сейчас многих удивляет, что реакция Запада на то, что РФ вытворяет в Украине или Сирии, оказалась вялой и несвоевременной, хотя страна-убийца растоптала массу международных правовых актов, которые призваны гарантировать безопасный мир. Мало того, Москва стала открыто и нагло угрожать уже самому Западу тем же самым. Китай делает примерно то же самое, хоть пока и не развязал внешней агрессии, хотя все наблюдатели и аналитики в один голос говорят о том, что вторжение Китая на Тайвань – вопрос ближайшего времени. У всех на глазах Пекин формирует силы вторжения с десантными кораблями и всем тем, что нужно для этой цели.

И в обоих случаях, риторика идет о том, что и РФ, и Китай – важные торговые партнеры и резко свернуть с ними отношения за вот такие агрессивные действия нельзя, поскольку будет нанесен ущерб национальным, или как говорят в отдельных странах – бундес интересам.

При этом заметим, что условный Запад уже закрыл глаза на демонстративно растоптанные демократические институты, как то – сменяемость власти, свобода слова и далее – по списку. А это значит, что нынешний Запад отказался от критерия, который во времена Холодной Войны описывался термином "права человека". Теперь для определения принадлежности страны к цивилизованному миру, используется другой критерий, условно называемый "прагматизмом" или сиюминутной экономической выгодой.

Но вот ситуация с коронавирусом преподнесла второй и намного более наглядный урок того, насколько Запад утерял свои собственные ориентиры. Первый урок преподнесла РФ, когда показала, что те самые нефть и газ, за которые Запад, а особенно – Европа, решили закрыть глаза на все, что вытворяет Москва, она сделала своим оружием. Причем, последние события показывают, что на самом деле, экономические интересы в нефтегазовом бизнесе для РФ были вторичными, а первичным было создание инструмента давления и даже разрушения противника.

Но урок, преподанный Китаем, оказался более ярким и ценным. Пандемия стала возможной лишь потому, что в Китае действует закрытая, диктаторская система власти. Та самая убитая свобода слова вылилась в потерю двух месяцев, которые человечество имело бы для подготовки к отражению атаки вирусов. Если бы Китай публично начал бить тревогу в середине декабря, то такой горы трупов, которая уже собрана по миру и которая еще увеличиться, безусловно не было бы.

А сделал бы это Китай потому, что попытки скрыть этот факт были бы немедленно пресечены свободной прессой и это стоило бы своих постов китайской власти. То есть, на пути к пандемии, должно было присутствовать, как минимум, два надежных предохранителя, которые безусловно сработали бы. Но их в Китае нет в принципе и не будет в дальнейшем, как их нет и в РФ. А это и есть те самые демократические принципы, за которые Запад купил себе ништяки и продолжает "обнимашки и целовашки" с ранее – потенциально опасными, а теперь – фактически опасными, смертельно опасными режимами.

И вот теперь все те, кто игнорировал опасность, исходящую от Китая, и закрывавшие глаза на то, что страна осталось коммунистическим лепрозорием, несмотря на цветастые вывески, пускай посмотрят на ущерб, который им принесла пандемия. Внимательно и вдумчиво. Пускай посчитают все потери, которые уже понесены на этот день и прикинут, сколько будет потеряно до того момента, когда конкретная страна выйдет на докризисный уровень. И когда получат эту цифру, пускай сравнят с тем, что им принесли их "бундес интересы" в Китае.

Только при этом надо понимать, что нынешняя пандемия произошла именно потому, что тот же Китай имеет нынешний вид, в котором нет места базовым демократическим ценностям и институтам. А это значит, что эта пандемия или другая глобальная проблем, безусловно возникнет еще и еще раз просто потому, что не может не возникнуть.

А в итоге получается, что за свои деньги, Запад выкормил два монстра, которые просто мимикрировали в белых и пушистых зверьков, но все с теми же аппетитами, клыками и когтями, что и раньше. Просто теперь они стали острее и крупнее.

И вот именно пандемия проявила не только то, что внутреннее устройство Китая несет постоянную, глобальную угрозу просто самим отсутствием демократических устоев, но и то, что коммунистический агрессивный дух никуда не делся. Как РФ со своим газом, Китай реализует примерно ту же самую политику, только выглядит она более масштабно и потому – более разрушительно. Свою торговлю Китай превратил в оружие, которое было замаскировано достаточно тщательно и стало очевидным благодаря случайности, той самой пандемии.

Ведь как действовал Путин в Европе? Он рассказывал о том, что он – надежный партнер, что поставки газа – взаимовыгодны, что в основе отношений РФ и Европы лежит прагматизм. В общем, пел приятные песни, и вот фрау Меркель, а за ней – еще ряд деятелей стали подпевать Путину, пытаясь попадать в его тональность.

А через время они уже сами стали выдавать путинские аргументы, как свои собственные, про те самые "бундес интересы". А на поверку оказалось, что Путину нужен был инструмент, которым он сможет угрожать Европе энергетическим коллапсом и тем самым добиваться своих целей.

То же самое и с Китаем. Там была принята и воплощалась в жизнь программа "Сделано в Китае – 2025". Согласно этой программе, китайская промышленность должна была перехватить критические сегменты глобальных технологических цепочек, чтобы иметь рычаг давления сразу на всю мировую экономику, как Путин планировал давить на экономику европейскую.

Смысл этой программы заключался в том, чтобы в случае глобального кризиса, вызванного действиями Китая, который должен был перестать стесняться во внешнеполитической сфере, как это уже делает РФ, на Китай нельзя было как-то надавить без мгновенных последствий для своей экономики.

Проще говоря, агрессия РФ была бы мгновенно остановлена, закрой Европа газовый вентиль со своей стороны, но она этого не сделала даже сейчас, когда уже агрессивные намерения Москвы очевидны, да она их и не скрывает. То же самое и с Китаем. Достаточно посмотреть на указанный выше план и планы по введению в строй новых авианосцев и всего прочего.

На 2025 год Китай явно задумал "Великий поход", но пандемия сделала этот план очевидным. А перехват звеньев глобальных цепей поставок и производств должен был создать страховочный механизм для Китая так, чтобы всем было понятно, что он легко может парализовать мировую экономику.

А это, между прочим, все та же самая коммуно-совковая парадигма. Ни РФ, ни Китай – не изменились, и об этом сигнализировали те самые попранные демократические ценности, на которые плюнул Запад и тем самым – провалил тест. Сейчас начало приходить осознание ситуации, по крайней мере – в США, но насколько все далеко зашло – скоро увидим.