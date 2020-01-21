Вчера из Ирана прозвучало суровое предупреждение направленное, в первую очередь, чувствительной Европе. Суть его заключается в том, что страны Запада пришли к общему мнению о том, что Иран прямо нарушает положения договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 и в связи с этим, готовится поставить вопрос перед ООН о применении тотальных санкций, в отношении Ирана.
Тут надо заметить, что последний всплеск активности этой темы, произошел после отказа сотрудникам МАГАТЭ, в посещении ключевых объектов ядерной энергетики Ирана. Проще говоря, специалистов из МАГАТЭ, по состоянию на сегодня, впускают в Иран и даже поют чаем, но после известия о возможной постановке вопроса в ООН, Тегеран угрожает сначала отменить чай, а потом и вовсе – не давать въездных виз, для инспекторов из агентства по контролю за ядерной энергией.
Стоит заметить, что даже в лучшие времена, когда товарищ Обама заключил знаменитую сделку по иранской ядерной программе, инспекторы допускались лишь на те объекты, которые Иран сам отнес к инфраструктуре ядерной промышленности. Никаких вольностей, по части обнаружения и других объектов, которые Иран "забыл" включить в этот список, там не допускалось. Инспекторам было объявлено, что ничего другого у них больше нет и нечего шастать где попало.
Именно эти заявления иранских властей, которые не согласовывались с разведданными, в первую очередь – Израиля, стали причиной того, что польза сделки стала не просто нулевой, но и отрицательной. Иран продолжал какие-то, никем не контролируемые работы на закрытых объектах, но в то же время, получил возможность продавать намного больше нефти, чем под санкциями.
Все вместе, многократно ускорило работу на закрытых объектах и вместо того, чтобы блокировать любые действия, которые могли бы привести к созданию ядерного оружия, "сделка" подстегнула этот процесс.
После того, как Штаты вышли из этой сделки, иранцы перестали пускать инспекторов МАГАТЭ даже на те объекты, куда им было решено приезжать ранее. Но фокус в том, что все эти поездки и наблюдения, не могли дать представления об истинных масштабах иранской ядерной программы.
Как известно, Тегеран сформулировал свою позицию очень просто, мол мы делаем топливо для ядерной электростанции, чтобы не покупать его из-за рубежа и ничего более. Соответственно, инспекторы допускались на объекты, которые можно было увязать именно с этой частью программы и никуда более.
Так что Тегеран мошенничал с самого начала, а теперь угрожает даже не имитировать "пушистость". При этом, вот эти грозные заявления, в первую очередь рассчитаны на европейский проститутствующий элемент, наподобие Макрона и солидарной с ним Меркель. Макрон и его предшественники, уже не раз показали, какие из них "миротворцы", но каждый раз, в случае обострения ситуации, Франция становится провокатором №1, а когда начинается драка, становится в сторону и громко цокает языком, при этом – укоризненно качая головой. Вот именно для Макрона или егожены (там вообще непонятно, кто на самом деле правит Францией) и разыгран этот спектакль.
Но во всем этом представлении, есть нечто действительно настоящее и на это мало кто обращает внимание. В этот раз иранское руководство резко и с нескрываемой угрозой говорит о том, что оно устало от требований Запада и если он не успокоится, то Тегеран будет вынужден наплевать на его мнение и делать так, как считает нужным. Это именно угроза и сформулировано как угроза.
А теперь вернем к первому акту этой драмы и еще раз посмотрим на то, как все выглядит. Иран ни разу не озвучивал мысли о том, что на самом деле он создает ядерное оружие. Скажи он это именно так, санкции должны были прилететь самостоятельно, а возможно и не только санкции. И вот, если Тегеран продолжает играть ту же самую роль, то чем он угрожает? Вопрос-то простой, но ответ получается абсурдный: "Если вы не успокоитесь, мы станем без вашего контроля производить топливо для нашей АЭС и ради этого, готовы влезть под санкции!"
Не правда ли, эта формула выглядит либо смешно, либо дико. А вот если из этой формулы изъять слово "топливо", а вместо него поставить "оружие", то все становится на место! Тогда угрозы наливаются смыслом. В таком случае, Ирану пора бы либо трусы надеть, либо крестик снять, а всем тем, кто пытается подыграть Ирану в этой игре, следует понимать, что они (Макрон – в первую очередь), становятся соучастниками масштабного и очень опасного преступления. Если Ирану дадут создать ЯО и он его применит, вина за это ляжет в первую очередь на сам Иран, а во вторую – на Францию, которая сейчас играет роль соучастника в форме подстрекателя.
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