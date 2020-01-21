Вчера из Ирана прозвучало суровое предупреждение направленное, в первую очередь, чувствительной Европе. Суть его заключается в том, что страны Запада пришли к общему мнению о том, что Иран прямо нарушает положения договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 и в связи с этим, готовится поставить вопрос перед ООН о применении тотальных санкций, в отношении Ирана.

Тут надо заметить, что последний всплеск активности этой темы, произошел после отказа сотрудникам МАГАТЭ, в посещении ключевых объектов ядерной энергетики Ирана. Проще говоря, специалистов из МАГАТЭ, по состоянию на сегодня, впускают в Иран и даже поют чаем, но после известия о возможной постановке вопроса в ООН, Тегеран угрожает сначала отменить чай, а потом и вовсе – не давать въездных виз, для инспекторов из агентства по контролю за ядерной энергией.

Стоит заметить, что даже в лучшие времена, когда товарищ Обама заключил знаменитую сделку по иранской ядерной программе, инспекторы допускались лишь на те объекты, которые Иран сам отнес к инфраструктуре ядерной промышленности. Никаких вольностей, по части обнаружения и других объектов, которые Иран "забыл" включить в этот список, там не допускалось. Инспекторам было объявлено, что ничего другого у них больше нет и нечего шастать где попало.

Именно эти заявления иранских властей, которые не согласовывались с разведданными, в первую очередь – Израиля, стали причиной того, что польза сделки стала не просто нулевой, но и отрицательной. Иран продолжал какие-то, никем не контролируемые работы на закрытых объектах, но в то же время, получил возможность продавать намного больше нефти, чем под санкциями.

Все вместе, многократно ускорило работу на закрытых объектах и вместо того, чтобы блокировать любые действия, которые могли бы привести к созданию ядерного оружия, "сделка" подстегнула этот процесс.

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После того, как Штаты вышли из этой сделки, иранцы перестали пускать инспекторов МАГАТЭ даже на те объекты, куда им было решено приезжать ранее. Но фокус в том, что все эти поездки и наблюдения, не могли дать представления об истинных масштабах иранской ядерной программы.

Как известно, Тегеран сформулировал свою позицию очень просто, мол мы делаем топливо для ядерной электростанции, чтобы не покупать его из-за рубежа и ничего более. Соответственно, инспекторы допускались на объекты, которые можно было увязать именно с этой частью программы и никуда более.

Так что Тегеран мошенничал с самого начала, а теперь угрожает даже не имитировать "пушистость". При этом, вот эти грозные заявления, в первую очередь рассчитаны на европейский проститутствующий элемент, наподобие Макрона и солидарной с ним Меркель. Макрон и его предшественники, уже не раз показали, какие из них "миротворцы", но каждый раз, в случае обострения ситуации, Франция становится провокатором №1, а когда начинается драка, становится в сторону и громко цокает языком, при этом – укоризненно качая головой. Вот именно для Макрона или егожены (там вообще непонятно, кто на самом деле правит Францией) и разыгран этот спектакль.

Но во всем этом представлении, есть нечто действительно настоящее и на это мало кто обращает внимание. В этот раз иранское руководство резко и с нескрываемой угрозой говорит о том, что оно устало от требований Запада и если он не успокоится, то Тегеран будет вынужден наплевать на его мнение и делать так, как считает нужным. Это именно угроза и сформулировано как угроза.

А теперь вернем к первому акту этой драмы и еще раз посмотрим на то, как все выглядит. Иран ни разу не озвучивал мысли о том, что на самом деле он создает ядерное оружие. Скажи он это именно так, санкции должны были прилететь самостоятельно, а возможно и не только санкции. И вот, если Тегеран продолжает играть ту же самую роль, то чем он угрожает? Вопрос-то простой, но ответ получается абсурдный: "Если вы не успокоитесь, мы станем без вашего контроля производить топливо для нашей АЭС и ради этого, готовы влезть под санкции!"

Не правда ли, эта формула выглядит либо смешно, либо дико. А вот если из этой формулы изъять слово "топливо", а вместо него поставить "оружие", то все становится на место! Тогда угрозы наливаются смыслом. В таком случае, Ирану пора бы либо трусы надеть, либо крестик снять, а всем тем, кто пытается подыграть Ирану в этой игре, следует понимать, что они (Макрон – в первую очередь), становятся соучастниками масштабного и очень опасного преступления. Если Ирану дадут создать ЯО и он его применит, вина за это ляжет в первую очередь на сам Иран, а во вторую – на Францию, которая сейчас играет роль соучастника в форме подстрекателя.

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