Запад скупает вакцину против COVID-19, миллиарды жителей бедных стран не получат прививки – СМИ

Миллиарды человек во всем мире вряд ли будут вакцинированы против коронавируса в последующие несколько лет. Поскольку процветающие западные государства заказали большинство доз многообещающих препаратов.

В частности, девять из 10 жителей десятков стран с низким уровнем доходов, среди которых называют и Украину, могут не получить прививку. Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня первые инъекции уже делают жителям Великобритании. Тем временем альянс вакцин предупреждает, что сделки, заключенные правительствами богатых стран, "оставят бедных во власти неистового вируса". Известно, что такие государства с 14% населения мира уже обеспечили себе 53% вакцин.

Например, Канада закупила больше доз на душу населения, чем любая другая страна – достаточно, чтобы вакцинировать каждого своего жителя пять раз.

Организации альянса, включая Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, обнаружили, что 67 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рискуют остаться позади на пути спасения от этой пандемии. Подчеркивается, что, например, в Кении, Мьянме, Нигерии, Пакистане, а также Украине зарегистрировано почти 1,5 миллиона случаев заболевания.

"Никто не должен быть лишен возможности получить жизненно важную вакцину из-за страны, в которой он живет, или количества денег в его кармане. Но если что-то кардинально не изменится, миллиарды людей во всем мире не получат безопасную и эффективную вакцину в ближайшие годы", – сказала менеджер по политике здравоохранения Oxfam Анна Марриотт.

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