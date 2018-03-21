"Запад проигрывает": Шахназаров приписал России победу в холодной войне

Российский режиссер, директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что в мире до сих пор длится холодная война и победу в ее нынешней фазе одержит Россия (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он цинично высказался по поводу участия России в войнах на Ближнем Востоке, назвав их дипломатическим успехом Кремля. Свое мнение Шахназаров озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Сирия — это не успех российской дипломатии? Россия уже в Ливии находится потихонечку. И правильно делает. Она достигает тех целей, которых нужно достигать. И вот что я хочу по поводу всего сказать: мы думали, что холодная война закончилась в 1991 году, но это закончилась кампания. Конечно, она сейчас происходит. И я при всем том, что считаю, что, конечно, Запад силен, опасен, но думаю, что вот эту кампанию Запад проигрывает и проиграет", — заявил российский режиссер.

Как сообщал "Обозреватель", Шахназаров назвал президента России Владимира Путина единственным европейским и даже мировым лидером, который вышел из народа.