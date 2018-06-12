"Запад отступит!" В России оценили замашки Путина на Европу

Кремль в лице президента России Владимира Путина обязательно воспользуется нынешней ситуацией раздора в западном лагере.

Об этом пишет российский публицист Лилия Шевцова в своем блоге на OBOZREVATEL.

"Было бы странно, если бы Владимир Путин не попытался использовать западные противоречия. Впрочем, Россия делала это всегда и даже сумела завести своих "троянских коней" в европейском сообществе в лице венгерского премьера Орбана, чешского президента Земана, а теперь и итальянского премьера Конте", - подчеркнула она.

По словам Шевцовой, последние выступления Путина на Санкт-Петербургском форуме, на "прямой линии" с народом и его интервью (в первую очередь австрийскому телевидению) говорят, что Кремль полагает, что трещины в дружбе между Америкой и Европой позволят Москве не только не отступить, но даже эскалировать свою повестку дня.

"И - Запад отступит!" - озвучила она главную цель России в этом контексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, Путин фактически открытым текстом заявил о подготовке военной эскалации в Украине.