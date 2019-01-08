Из нынешних событий.

На днях президент Трамп грозно из твитера заявил "мы уходим из Сирии". Вот так просто, без консультаций, без понятий, без каких-либо пониманий ситуации. Наверное, как обычно с раннего утра на толчке прозрел. Начался кипеш - мало не покажется. Ушёл министр обороны Маттис и ещё 2 высокопоставленных сотрудника Пентагона, который недвусмысленно сказал, что Трамп не понимает ни фига и это предательство союзников и нашей репутации. Трампу бросились объяснять. Он снизошёл и сказал, что уйдут в течении месяца. Ему опять стали, как полному придурку рассказывать, что это не игрушки и нельзя так делать и потому Белый дом, разродился заявлением, что уйдут в течении нескольких месяцев.

Дональд Трамп

Наконец наш грозно-усатый советник по национальной безопасности Болтон рванул в Израиль. Типа прилететь в ихние тель-авивы и прямо с трапа самолёта крикнуть в народ: "Америка уже вернулась в былое величие, как обещал Трамп и вы, все здесь собравшиеся, являетесь свидетелями этого пре-светлого момента в истории. Потому спешите кричать ура и кидайте чепчики с ермолками в воздух". Однако вышло несколько по-другому.

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Как я понимаю, Болтона на Святой земле, встретили угрюмо. Недаром была утечка из Мосада, где сказали, что Трамп - это полный идиот и Израиль капитально подставил. А раз так, то Болтону тут же, после традиционного чая, сказали по полной правде и от всей еврейской души, что пусть Трамп кретин и занимается кретинизмом со своими трампофилами в Америке на здоровье, а в Израиле мнение о его талантах, очень не лестное и потому пусть делает что хочет и как хочет, но меняет то, что он разболтал с полной дурости. Потому что они давно понимают и как уже много раз всем доказано: Трамп не понимает ни хрена и ни в чём. Своими "ценными указаниями" всех, т.е. абсолютно всех, смертельно подставил по очень крупному. Что всем нашим союзникам плевать на его "умную стратегию", где выигрывают не они, а главные враги запада и враги этих самых наших союзников: Путин, Асад, Эрдоган и Иран, а сами союзники, заботами Трампа, сидят в глубокой заднице. И если он таки так сделает, как сказал, то ему этот номер так просто не пройдёт и ему всё это припомнят.

И это, я уверен, сказал Болтону не политический манипулятор Натаниягу, а скорее всего израильские военные и представители Мосада. Видя, что ликование по поводу серьёзных решений от Трампа, не наблюдается - это вам не не-существующее посольство переносить и заниматься красивыми декларациями, Болтон, в явно скисшем настроении, вернулся домой.

И, о боги, уже заявлено, что американцы не уйдут из Сирии, пока не решится вопрос с курдами и не будет чётких гарантий мира от Турции.

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А вот теперь спросите себя - что за немыслимый бардак в нашей стране и в этой администрации, что даже стратегические решения принимаются каким-то недоделанным психопатом? При этом никто из его сторонников, которые всего год назад голосили в соцсетях "Ура" и поносили Обаму, который "как преступник по-дурацки оставил Ирак" и считали, что Трамп, это прям новый Цезарь и лишь одним своим грозным взглядом напугает русских и иранцев, и уж конечно никогда так позорно не уйдёт и никого не бросит. Сейчас они кричат, что Трамп абсолютно прав и уходить из Сирии надо просто архи-немедленно. Бросаем всё и всех и срочно домой!!! Тогда как я тогда говорил - если мы залезем в Сирию (я был против), то должны залезать надолго и в этом лабиринте интересов и связей разбираться нужно не как дилетант с улицы, а профессионально. Так как ошибок в этом регионе не прощают.

Потому, наблюдая всё это, я прихожу только к одной единственной правильной мысли - Запад настолько зажрался, что мозги перестали работать и наличие Новой Холодной Войны, это не просто нужно, а является чуть ли не единственным способом выздороветь от этого атеросклероза всей западной системы. Только когда Западу угрожают коммунизмом, уничтожением, раскулачиванием и далее по списку - тут начинают думать и действовать. И никак по-другому. Трамп - это законное проявление этой болезни ожирения - безмозглость власти. Надеюсь те, кто в 2016 году были так горды за нашу страну, когда его избрали, наконец сегодня получили по носу и по голове, за излишнюю спесь и тупость. Есть чем "гордиться" за последние два года. Ну и конечно, такой президент это как подарок всем врагам Америки, что только можно себе представить.