СССР не платил за Чернобыль, Китай за коронавирус тоже не будет - эксклюзивное интервью с Иноземцевым

Мировое сообщество не заставит Китай финансово отвечать за сокрытие информации о вспышке коронавируса, которая повергла весь мир в кризис, так же как в свое время СССР не притянули к ответственности за Чернобыльскую трагедию.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский экономист Владислав Иноземцев. Кроме того, он пояснил, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией , перерастет в настоящий крах, если Запад, в том числе и США, не начнут поддерживать свои экономики, грубо говоря, заливая деньгами все отрасли.

Правда, в случае адекватной реакции мировых лидеров на сложившиеся трудности, есть реальный шанс выйти из состояния кризиса до конца 2020 года и подогнать показатели до январских. При каком условии экономика не рухнет, читайте в разговоре.

Мировой кризис из-за пандемии коронавируса

– Пандемия коронавируса спровоцировала мировой экономический кризис. В какой точке находимся сейчас – все еще падение?

– Да, мы наблюдаем признаки мирового кризиса. Падают фондовые рынки, стоимость некоторых сортов нефти приближается к нулю, снижаются котировки угля и цветных металлов; даже цены на золото, традиционно взлетающие в период финансовых катаклизмов, с начала года остаются неизменными. В будущем можно ожидать удешевления недвижимости и других активов. Предпосылки для этого есть и очень существенные.

Понятно, что во многом катастрофа искусственна. Крах авиаперевозок, как и многих секторов сферы услуг, вызван действиями властей. Сами люди, вероятно, не реагировали бы на коронавирус так сильно. Государства вводят ограничения, в том числе на перемещения через границы; запрещают работу ресторанов и фитнес-клубов; издают распоряжения, ограничивающие возможность собираться большими группами, что означает отмену конференций, мероприятий, встреч; офисы переходят на дистанционную работу. Все это очень сильно влияет на состояние экономики.

Власти, понимая свою ответственность за происходящее, пытаются спасти ситуацию посредством огромного вливания денег. Американцы тут явные чемпионы – на прошлой неделе они одобрили пакет стимулов на $2,2 трлн – и если бы эпидемия закончилась спустя пару недель, то мировая экономика прошла бы через это незаметно.

Владислав Иноземцев philologist.livejournal.com

Однако динамика распространения вируса говорит о том, что проблема останется с нами надолго. Для того, чтобы перестраховаться, разного рода ограничения вводятся не на несколько дней, а на месяц-два-три. Вот авиаперевозки между США и Европой были отменены на месяц (и это явно не окончательный срок). Д.Трамп недавно сказал, что Америка "откроется" не раньше конца апреля); учитывая, что простой приводит к тому, что билеты не продаются, планы у людей меняются, все сразу же не восстановится. Проблема будет решена не раньше июня-июля. Это вызовет непоправимые последствия в этом году, все крупнейшие экономики побывают в рецессии. Но она не будет такой долгой и устойчивой, как обычно – потому что эта рецессия не циклическая, а искусственная.

Думаю, что к концу года экономика выйдет на январские уровни, но провал первой половины года приведёт к тому, что в целом за 2020 г. падение ВВП будет зафиксировано повсеместно.

– У вас довольно оптимистический прогноз!

– Сейчас все сидят по домам и народ скучает по прежней нормальной жизни. Это значит, что когда дадут сигнал, что все можно, жизнь не изменится, а будет очень бурно расцветать в прежнем виде. По этому поводу в отношении Запада у меня нет никаких сомнений. Все снова начнут летать на самолетах, поедут на конференции, кинутся в пабы и рестораны и будут всем рассказывать, как они страдали два месяца в самоизоляции.

На самом деле проблема заключается в том, чтобы за эти два месяца не рухнула экономика. Вот американцы намерены выдать людям по $1200, даже если они просто сидят дома и не работают. Ещё по $600 в неделю будут платить тем, кто из-за этой ситуации впервые подал заявку на пособие по безработице (а таких может оказаться не менее 5 млн. человек). Тот же Boeing сейчас запросил $60 млрд поддержки. В жизни бы ему никто не дал этих денег из-за недавних проблем при выпуске Boeing 737max, а тут – пожалуйста! Путь компании грозил только на свалку, а ее спасут. Подобных случаев будет много.

И если государства будут заливать все деньгами, то это тот случай, когда довольно легко все замять. Фундаментально предпосылок для кризиса не было: в феврале экономика США создала больше рабочих мест, чем за любой месяц за последние 40 лет. Безработица была самой низкой с 1969 года. Вообще ничего не предвещало беды.

Так что если в ближайший месяц государства станут закачивать в экономику деньги, вернуть все на прежние рельсы будет довольно легко. Если они не будут этого делать, наступит коллапс. Люди поймут, что денег нет, нас не поддерживают, фондовый рынок падает, пенсионные накопления исчезают, поэтому они решат не шиковать, а по максимуму экономить. Вот тогда наступит реальный крах из-за резкого падения спроса. На Западе это понимают и будут давать очень много денег. На их счет я не очень беспокоюсь.

– Денег у Запада хватит? США выделяют $2 трлн для своего спасения, но хватит ли ресурсов, чтобы покрыть все?

– Хватит вполне. Деньги, которые сейчас выделяют – это кредиты правительству от центральных банков. Их можно предоставить бесконечно много. В условиях низкого потребительского спроса эти средства не будут вести к росту инфляции; из-за нулевых процентных ставок правительства не разорятся на обслуживании долга, а колебания курса доллара или евро никого в Америке и Европе не интересуют, так как эти страны ведут внешнюю торговлю в своих валютах, а их население не следит за курсом доллара к монгольскому тугрику так, как россияне или украинцы следят за курсом рубля или гривни к доллару или евро. Так что денег хватит, и американская программа помощи населению и бизнесу наверняка дополнится ещё как минимум одним подобным же траншем.

Мировой кризис из-за пандемии коронавируса

– Американская разведка заговорила о том, что Китай скрыл реальные результаты эпидемии вируса. А Британия намекает на мировое изгойство Китая. Привлекут ли КНР к ответственности?

– Это интересный вопрос. Все четыре разрушительные эпидемии последнего столетия – атипичный грипп 1957-1958 и 1967 годов, а также пневмония SARS – пришли из Китая. Всякий раз их причиной считали "контакты" людей с дикой природой, а если говорить понятнее – поедание плохо проваренной экзотической живности. Почти наверняка можно говорить о том, что китайские чиновники хотели замять проблему на ранних её этапах, и вряд ли сказали правду о реальном числе жертв. Поэтому отстранённость западных стран от КНР может быть довольно серьёзной. Об ответственности я бы речи не вёл – Китай же не применял этот вирус как биологическое оружие против кого-то; он сам оказался одной из главных его жертв.

– Поскольку Китай скрыл информацию о распространении агрессивного вируса и подверг целый мир смертельной опасности, спровоцировал мировой кризис, может, он должен покрыть все убытки? Например, выплатить репарации, как когда-то Германия после Второй мировой войны.

– Это невозможно по массе причин. Прежде всего тут нельзя доказать умышленность нанесения ущерба. Одно дело – агрессия, другое – внутренняя проблема, превратившаяся в международную. Разве мир выставлял СССР счёт за Чернобыль? Нет, многие страны, напротив, помогали Советскому Союзу, а чуть позже – и Украине справиться с последствиями катастрофы. Кроме того, нужно понимать, что одно лишь падение американских фондовых индексов с середины февраля по конец марта нанесло инвесторам убытки больше чем на $11 трлн, тогда как весь размер ВВП Китая в рыночных ценах – около $14 трлн, так что расплатиться со всеми "пострадавшими" Пекин никогда не сможет. Ну и, наконец, следует иметь в виду, что репарации уже в ХХ веке были относительно условными, если так можно сказать. Как после 1918 г., так и после 1945 г. полностью выплачены они не были; бóльшую их часть Германии (во втором случае – Западной Германии, ФРГ) просто списали.

Коронавирус в Китае

– Что будет с "сырьевыми" экономиками и нефтедобывающими странами из-за падения цен на нефть?

– Рынок нефти – отдельная тема. Он подвержен не только временному перепроизводству, спровоцированному эпидемией, но и долгосрочным угрозам спроса; также на него влияет ценовая война между Саудовской Аравией и Россией.

Сокращение спроса в ближайшем будущем неизбежно и произойдет по трем причинам. Первая – Китай просто не может тянуть мировую экономику так, как он это делал. Глобальный спрос на нефть будет фокусироваться в странах глубокой периферии по мере того как в Европе будут переходить на альтернативные источники энергии, на электромобили, солнечные батареи и т.д. Это как с углем, которым в Европе топили в начале ХХ века, но который сейчас используется, по большому счёту, только в Польше и Чехии. Но денег в развивающихся странах мало, и поэтому дорогой, как в 2008 г., нефть уже не станет.

Золотой век для ресурсной экономики, каким были 2000 годы, на мой взгляд, закончился. В 2020-е нефть будет стоить от $15 до $40 за баррель. Потом, возможно, произойдут новые изменения.

– Кажется, это очень низкие показатели!

– Да, пока цикл не в пользу нефти. Она не восстановится так, как восстановилась после кризиса 2008-2009 годов. Тот кризис был связан с внутренними проблемами отдельных западных экономик, а нынешний в технологическом и финансовом аспектах скорее подводит итог всей эпохе 1970-2010-х годов. Перемены на рынке нефти случились бы и без нынешней эпидемии, и без конфликта России и Саудовской Аравии.

Что касается западных экономик, то к концу года, как я уже говорил, они восстановятся. Но глобальная экономика очень сильно поменяет свою структуру. Запад окончательно осознает, что у него в руках практически неограниченное богатство, что он может, печатая деньги, преодолевать любые временные проблемы; акцент будет ещё больше сделан на технологический прогресс; норма накопления сократится в таких условиях ещё больше – и, напротив, индустриальные страны типа Китая и сырьевые типа России окажутся гораздо менее значимы для мировой экономики. Я бы сказал, что Америка восстановится как центр "однополярного" (только теперь экономически) мира так же, как она стала центром политически однополярного мира после "холодной войны".

Во второй части интервью, которое выйдет в ближайшее время, читайте, как низкая цена на нефть повлияет на экономику России и как из кризиса будет выходить экономика Украины.

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