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"Запад испугается и отступит": Пионтковский назвал причину ядерного шантажа Путина

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Президент России Владимир Путин шантажирует Запад применением ядерного оружия, поскольку верит, что его оппоненты не будут прибегать к аналогичным ответным действиям.

Об этом в своей колонке на Kasparov.ru заявил российский политолог, журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

От напомнил, что Путин неоднократно "рисовал в своих выступлениях и видеоинтервью апокалиптические картины личного нанесения им ядерного удара".

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"Путин процентов на 90 уверен, что Запад испугается его угрозы "ядерной эскалации ради деэскалации" и отступит. А если нет, то с 99-процентной вероятностью отступит и не ответит после первого ядерного удара. С такими шансами - или, точнее, с такими представлениями о своих шансах - азартные персонажи охотно играют в Повелителей Мира", - отметил Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что речь идет о "потенциальном ядерном террористе, взявшем в заложники население своей собственной и многих других стран". Кроме того, Путин, по словам Пионтковского, "весь соткан из чудовищных комплексов".

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"Стечением обстоятельств во главе России (далеко не в первый раз) оказался маньяк, движимый своими девиантными комплексами и преследующий абсурдные внешнеполитические цели", - резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский раскрыл двойную ловушку для президента России.

Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир Путин
Объекты
ядерное оружиетерроризм
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