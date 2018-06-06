Запад и Россия готовы: Фельгенгауэр объяснил, как и когда начнется большая война

В связи с агрессивными действиями России общеевропейская война серьезно рассматривается странами Запада, идет реальное планирование, а начаться она может в любой момент из-за малейшего инцидента.

Об этом в своей колонке на сайте "Апострофа" написал российский военный эксперт и публицист Павел Фельгенгауэр.

По его словам, участвовать в такой войне будут не только страны НАТО, потому что в случае войны в странах Балтии та же Швеция наверняка будет воевать на стороне НАТО, возможно, что и Финляндия будет воевать.

"Запад готовится к войне в том смысле, что если Россия будет знать, что НАТО реально готовится к войне, то в Кремле многократно подумают, стоит ли начинать боевые действия. Например, в Литве уже сейчас усиливают мехбригаду, которая называется "Железный Волк", в Швеции восстановили призыв, который был отменен. Те же страны Балтии и Польша должны усиливать свои вооруженные силы, чтобы помогать сопротивляться в случае российского наступления", - объясняет Фельгенгауэр.

При этом Россия значительно быстрее может собрать более мощную группировку, поскольку стратегическая мобильность и переброска больших масс отрабатываются на больших учениях типа "Кавказ", "Запад".

"К войне готовятся все. Другой вопрос – будут ли развернуты постоянные базы США, как было во времена Холодной войны. На саммите НАТО в июле будет официально принята новая стратегия сдерживания, то есть планы массированного развертывания войск на случай региональной войны на восточном фронте. Конечно, еще есть планы и для Румынии, но сейчас более опасным направлением являются Польша и страны Балтии. Если говорить о Румынии, то сначала надо пройти через Украину", - говорит эксперт.

При этом он считает, что если говорить об общеевропейской войне, то в ближайший год она, скорее всего, не начнется, но нельзя сказать, что вероятность равна нулю.

"Все может начаться с какого-либо инцидента. Скажем, в небе над балтийскими странами столкнутся российский и американский самолеты. Они же там постоянно летают рядом. И может начаться кризис. И тогда начнется выполнение планов развертывания и переброски сил. В какой-то момент в Москве военные начнут доказывать Путину, что надо срочно оккупировать страны Балтии: когда туда приедут дивизии из Техаса, они создадут такой мощный плацдарм, что "мы ничего не сможем сделать". Мол, надо упредить американцев, иначе они могут захватить Калининград, будут иметь возможность нападать на Санкт-Петербург и Москву. С этого нарастающего кризиса и может начаться общеевропейская война", - объяснил Фельгенгауэр.

Напомним, ранее Фельгенгауэр спрогнозировал наступление России на Донбассе.