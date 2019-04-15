"Запад дрогнет": в России спрогнозировали ядерную войну с США

Между Россией и США вскоре может разгореться мировая ядерная война, при этом президент РФ Владимир Путин уже априори считает себя ее победителем.

Такое мнение выразил в своем блоге для "Радио Свобода" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, для перехода к решающей результирующей стадии конфликта Кремль захочет ввязаться в каком-то регионе за пределами российских границ в прямое военное столкновение с США.

"Удобнее всего, географически и политически, в Прибалтике. Там американцы не смогут уклониться от столкновения, как они предпочли это сделать в Сирии, Ливии и, похоже, даже в Венесуэле. Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне", – отметил политолог.

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Россия, по его мнению, воспользуется фактором внезапности и может нанести несколько ядерных ударов по целям в Европе, чтобы убедить США и НАТО отступить.

Далее, по мнению Пионтковского, Россия поставит Вашингтону ультиматум прекратить боевые действия и оставить захваченные территории Кремлю.

"Если же американские военные всё-таки ответят соразмерным ядерным ударом по целям в России, то Москва использует уже не две-три, а с десяток боеголовок, из них парочку по целям на территории США", – заверил он.

Андрей Пионтковский Украина Online

"Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения. Зарядов и носителей для этого у обеих сторон предостаточно. Но в Кремле, на мой взгляд, абсолютно уверены, что первым дрогнет Запад, и что сделает он это довольно быстро, на нулевой (шантаж) или на первой ступени ядерной эскалации", – рассказал политолог.

Пионтковский выразил мнение, что Путин уже считает себя победителем возможной войны . "Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят", – поделился он прогнозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пионтковский предположил, что российская экономика не выдержит новой гонки вооружений со США, поскольку по всем параметрам она им значительно уступает. Президент РФ Владимир Путин знает об этом, поэтому якобы приготовил для мира свой план победы.

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