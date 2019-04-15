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"Запад дрогнет": в России спрогнозировали ядерную войну с США

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Между Россией и США вскоре может разгореться мировая ядерная война, при этом президент РФ Владимир Путин уже априори считает себя ее победителем.

Такое мнение выразил в своем блоге для "Радио Свобода" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, для перехода к решающей результирующей стадии конфликта Кремль захочет ввязаться в каком-то регионе за пределами российских границ в прямое военное столкновение с США.

"Удобнее всего, географически и политически, в Прибалтике. Там американцы не смогут уклониться от столкновения, как они предпочли это сделать в Сирии, Ливии и, похоже, даже в Венесуэле. Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне", – отметил политолог.

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"Запад дрогнет": в России спрогнозировали ядерную войну с США

topwar.ru

Россия, по его мнению, воспользуется фактором внезапности и может нанести несколько ядерных ударов по целям в Европе, чтобы убедить США и НАТО отступить.

Далее, по мнению Пионтковского, Россия поставит Вашингтону ультиматум прекратить боевые действия и оставить захваченные территории Кремлю.

"Если же американские военные всё-таки ответят соразмерным ядерным ударом по целям в России, то Москва использует уже не две-три, а с десяток боеголовок, из них парочку по целям на территории США", – заверил он.

Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

Украина Online

"Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения. Зарядов и носителей для этого у обеих сторон предостаточно. Но в Кремле, на мой взгляд, абсолютно уверены, что первым дрогнет Запад, и что сделает он это довольно быстро, на нулевой (шантаж) или на первой ступени ядерной эскалации", – рассказал политолог.

Пионтковский выразил мнение, что Путин уже считает себя победителем возможной войны . "Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят", – поделился он прогнозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пионтковский предположил, что российская экономика не выдержит новой гонки вооружений со США, поскольку по всем параметрам она им значительно уступает. Президент РФ Владимир Путин знает об этом, поэтому якобы приготовил для мира свой план победы.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Андрей Пионтковский
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
мит Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Все угрозы кремля только для внутреннего пользования! Еще Помпео сказал, что США не рассматривает эти угрозы как серьезные. Вряд ли тот металлом, что есть у россии вообще долетит до США. Пиантковский пишет это , чтобы про него не забыли.
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М Олег
М Олег
Кульшин Владимир, если РФ взорвет весь свой ядерный потенциал на своей территории, то планета Земля прекратит свое существование! Не политизируйте науку! Если бы США смогли поработить Россию, то они бы это сделали в 90-х! Запад может только слабых обижать! Какая у них армия, если контрактом не предусмотрен риск для жизни солдата, или вы забыли как поступил флот США с Украиной в 2014, СУшки совдеповской испугались)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кульшин Владимир, А кому Кремль угрожал?
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