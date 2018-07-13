Заканчивается ЧМ, и все больше начинает нарастать недовольство, еще вчера послушного, путинского большинства касаемо изменений пенсионного возраста. В принципе, любая социализация государства с социалистическими анахронизмами — это удел левых политиков и общественных деятелей. Все попытки чиновников, госслужащих и должностных лиц поставить население в прямую зависимость от государства и минимизировать влияние возрастной группы пенсионеров на политическую жизнь в социуме, предсказуемое и ожидаемое действие. Причина такого столь непопулярного решения вызвана тем обстоятельством, что в пенсионном возрасте начинает скапливаться критическая масса населения, которая в девяностых начинала преобразования СССР и являлась двигателем экономических и политических изменений в государстве. Именно эта возрастная группа населения оказалась больше всех обманута в своих ожиданиях и разочарована итогами властьдержащей части общества, которая не только поделила между собой природные богатства РФ, но и все государственные полномочия перевела в некую наследственную сословность.

Вне зависимости от попыток Кремля и Лубянки найти хоть какую-нибудь дорожную карту выхода из положения изгоя и снижения международного давления, результата не будет, и Запад в любом случае додавит Россию и принудит ее вернуться в международное правовое поле. В ближайшем будущем нас ожидает резкая смена внешнеполитического курса и колоссальные материальные издержки за все подвиги Путина на международной арене. Поэтому сейчас наносится упреждающий удар по той части общества, которая миграционно неподвижна и политически консервативна. Для Путина и его окружения эта проблема обострилась от пропагандистской риторики государственных СМИ, которые годами навязывали прелести и достоинства социализма, подталкивая население к возврату приоритета государства над личностью. Теперь, пытаясь сдвинуть порог выхода на пенсию и минимизировать активность самой опасной возрастной группы населения, Кремль вызвал когнитивный диссонанс своего электората, у которого нагло отнимают социальные гарантии и пенсионный статус.

Новости Будущее Украины не определяется в Кремле

Ситуация накаляется, и Путин может все отыграть назад, и даже возглавить протест, продемонстрировав очередную сцену царя-благодетеля, но это уже не даст ровным счетом ничего, и перед Кремлем встанет дилемма — пойти на позорную капитуляцию и смену политического курса государства или на изменение конституционного строя и перезагрузку России на новых условиях в международном сообществе.