Занял место Джорджа Флойда: Трампа поместили на обложку скандального журнала Charlie Hebdo

Антон Малиновский Мир 20:17, 3.06.2020

Сатирический французский журнал Charlie Hebdo выпустил номер, на обложке которого изобразил президента США Дональда Трампа под коленом полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.

Новый выпуск от 2 июня можно обнаружить на сайте журнала. Таким образом они отреагировали на заявления Трампа по поводу массовых протестов в США, которые начались после убийства Джорджа Флойда.

Президент США называл губернаторов штатов "слабыми" и грозил ввести нацгвардию, если они не поспособствуют остановке протестов.

Трампа поместили на обложку скандального журнала Charlie Hebdo
Charlie Hebdo

На номере также изображены подзаголовки со словами "Violences Policières" и "On veut L’égalité", что в переводе с французского означает "Полицейское насилие" и "Мы хотим законности" соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заметили след "русского мира" на марше, который прошел в США, организованный друзьями и семьей погибшего Джорджа Флойда.

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Мир

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