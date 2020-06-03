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3 июня • обновлено в 20:33
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Занял место Джорджа Флойда: Трампа поместили на обложку скандального журнала Charlie Hebdo

1.2т
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Сатирический французский журнал Charlie Hebdo выпустил номер, на обложке которого изобразил президента США Дональда Трампа под коленом полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.

Новый выпуск от 2 июня можно обнаружить на сайте журнала. Таким образом они отреагировали на заявления Трампа по поводу массовых протестов в США, которые начались после убийства Джорджа Флойда.

Президент США называл губернаторов штатов "слабыми" и грозил ввести нацгвардию, если они не поспособствуют остановке протестов.

Трампа поместили на обложку скандального журнала Charlie Hebdo

Трампа поместили на обложку скандального журнала Charlie Hebdo

Charlie Hebdo

На номере также изображены подзаголовки со словами "Violences Policières" и "On veut L’égalité", что в переводе с французского означает "Полицейское насилие" и "Мы хотим законности" соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заметили след "русского мира" на марше, который прошел в США, организованный друзьями и семьей погибшего Джорджа Флойда.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Персона
Дональд Трамп
Место
Франция
Тег
протест
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