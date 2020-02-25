В Иране новым типом коронавируса заразился заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирадж Харирчи.

Об этом 25 февраля заявил он сам, подчеркнув, что тест на COVID-19В у него показал положительный результат. Его слова цитирует агентство ILNA.

По словам чиновника, первые симптомы смертельного заболевания он заметил не сразу. Лишь накануне у него проявилась повышенная температура.

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", – отметил Харирчи.

Он добавил, что его госпитализировали прошлой ночью, а после подтверждения диагноза начали лечение.

"Общее состояние у меня хорошее, температура снижается. Усилиями наших сотрудников Министерства здравоохранения, врачей, при вашей поддержке, а также правительства, мы непременно выиграем этот бой в течение следующих нескольких недель. Будьте уверены, что мы победим коронавирус", – подытожил Харирчи.

#BREAKING Iran deputy health minister tests positive for coronavirus: adviser pic.twitter.com/PcOR4UkZ4z — AFP news agency (@AFP) February 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 25 февраля в Иране от коронавируса скончались два человека, общее число погибших из-за эпидемии в стране выросло до 14.

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