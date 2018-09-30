''Заметно поменялась'': в сети высмеяли "преображение" Захаровой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вызвала насмешки пользователей соцсетей из-за снимка, который выложила в своем Instagram.

Она похвасталась макияжем и настроением после переговоров с делегацией из Боливии.

На неудачное фото спикера МИД РФ отреагировал и украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"После присутствия на встрече Лаврова с боливийской делегацией Маша заметно поменялась. Очевидно, боливийский - это совсем не то, что аргентинский...", - написал он, намекая на скандал, когда в школе при российском посольстве в Аргентине были обнаружены почти 400 кг кокаина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж видео с Захаровой, на котором нетрезвая спикер МИД РФ едет в машине и снимает себя на телефон, подпевая танцевальной песне.