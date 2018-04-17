Заметают следы? Россия не пустила экспертов на место химатаки в Сирии

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия до сих пор не получили доступ в сирийский город Дума в провинции Восточная Гута, который ранее подвергся химической атаке со стороны сил режима Башара Асада.

"ОЗХО прибыла в Дамаск в субботу. Россия и Сирия до сих пор не пустили их в Думу. Необходим беспрепятственный доступ. Россия и Сирия должны сотрудничать", – сообщила делегация в понедельник, 16 апреля в Twitter.

В свою очередь США заявили, что Россия заблокировала доступ экспертов, чтобы зачистить территорию от улик против себя, передает CNN.

#OPCW Director Gen briefs Exec Council on his Fact Finding Mission’s deployment to 🇸🇾 to investigate #Douma chem weapon attack. OPCW arrived in Damascus on Saturday. Russia & Syria have not yet allowed access to Douma. Unfettered access essential. Russia & Syria must cooperate. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 16 апреля 2018 г.

В Минобороны РФ вечером 16 апреля заверили, что инспекторам ОЗХО будет разрешено отправиться в Думу в среду, 18 апреля.

"В среду мы ожидаем прибытия экспертов ОЗХО, и Россия никоим образом не мешает этому", – сказал Игорь Кириллов журналистам в Гааге.

Также российская сторона заверила, что ее силы безопасности помогут инспекторам ОЗХО.

Кроме того, представитель России в ОЗХО Александр Шульгин опубликовал заявление, в котором РФ обвиняет спасателей из организации "Белые каски" в фальсификации улик против войск Асада при поддержке США.

7 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Позже в ООН заявили о сотнях пострадавших.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Великобритания заявила, что РФ пытается замести следы химатаки в Думе.