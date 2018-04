Заметают следы? Россия не пустила экспертов на место химатаки в Сирии

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия до сих пор не получили доступ в сирийский город Дума в провинции Восточная Гута, который ранее подвергся химической атаке со стороны сил режима Башара Асада.

"ОЗХО прибыла в Дамаск в субботу. Россия и Сирия до сих пор не пустили их в Думу. Необходим беспрепятственный доступ. Россия и Сирия должны сотрудничать", – сообщила делегация в понедельник, 16 апреля в Twitter.

В свою очередь США заявили, что Россия заблокировала доступ экспертов, чтобы зачистить территорию от улик против себя, передает CNN.

#OPCW Director Gen briefs Exec Council on his Fact Finding Mission’s deployment to 🇸🇾 to investigate #Douma chem weapon attack. OPCW arrived in Damascus on Saturday. Russia & Syria have not yet allowed access to Douma. Unfettered access essential. Russia & Syria must cooperate.