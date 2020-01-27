Замешана разведка США? Всплыли подробности крушения самолета в Афганистане

Стало известно, что рухнувший в Афганистане самолет может оказаться разведчиком ВВС США Bombardier E-11.

Данное воздушное судно используется американской авиацией в качестве мобильного воздушного пункта связи и ретранслятора, передает портал Simple flying.

Также было опубликовано видео с места крушения самолета. На записи видно, что корпус самолета выгорел до основания, а вокруг разбросаны обломки.

Место аварии Скриншот

На данный момент точно не сообщается, был ли самолет сбит или упал по техническим причинам. Но упал он на территории Афганистане, которую контролирует Талибан.

Однако агентство Pajhwok в Twitter сообщает, что талибы взяли ответственность за крушение самолета в провинции Газни. При этом они заявили, что были убиты несколько американских офицеров и солдатов.

Место крушения Скриншот

Bombardier E-11 Иллюстрация

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января в провинции Газни на востоке Афганистана разбился самолет. В компании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о том, что крушение претерпел именно их борт, и заявили, что все запланированные рейсы были выполнены удачно.

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