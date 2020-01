Замешана разведка США? Всплыли подробности крушения самолета в Афганистане

Стало известно, что рухнувший в Афганистане самолет может оказаться разведчиком ВВС США Bombardier E-11.

Данное воздушное судно используется американской авиацией в качестве мобильного воздушного пункта связи и ретранслятора, передает портал Simple flying.

Также было опубликовано видео с места крушения самолета. На записи видно, что корпус самолета выгорел до основания, а вокруг разбросаны обломки.

На данный момент точно не сообщается, был ли самолет сбит или упал по техническим причинам. Но упал он на территории Афганистане, которую контролирует Талибан.

Однако агентство Pajhwok в Twitter сообщает, что талибы взяли ответственность за крушение самолета в провинции Газни. При этом они заявили, что были убиты несколько американских офицеров и солдатов.

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs