"Замерзнут и будет Майдан!" На росТВ вытащили старую страшилку для Украины

Российские пропагандисты снова заговорили о том, что зимой Украина якобы замерзнет без газа из страны-агрессора.

Более того, рупор Кремля Евгений Попов в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" увидел предпосылки для возникновения нового Майдана (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Готовь сани летом. Украина уже вовсю готовится замерзать без нашего с вами российского газа, без нашего народного достояния. Достояние народное наше, а замерзать готовится Украина", – показушно подчеркнул пропагандист.

Пропагандисты Кремля Скриншот видео

Кроме того, он заверил, что Украину якобы ждет тотальный энергетический коллапс из-за потери транзита российского голубого топлива через свою территорию.

"Страну ждет худший сценарий из всех возможных. Уже рисуют такие печальные картины. Чтобы пережить эту зиму, закачивать газ в подземные хранилища незалежной начали уже сейчас, причем в каких-то просто невероятных, максимальнейших объемах. Замерзнут, и будет другой Майдан", – устрашающе добавил Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе кремлевские пропагандисты уже заявляли, что без транзита российского газа Украина якобы будет обречена на голод и прозябание.

Ранее скандальная пособница путинского режима Ольга Скабеева утверждала, что в Украине из-за переохлаждений массово умирают люди. Это якобы происходит из-за отказа от российского газа.

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