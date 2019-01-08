МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Замаскировала под спящего: в США няня жестоко расправилась с младенцем

664Читать материал на украинском

В американском штате Висконсин беременная няня Марисса Титсорд убила двухмесячного мальчика и вернула его родителям, замаскировав под спящего.

Как сообщает The Sun, 28-летняя преступница надела на ребенка комбинезон и посадила его в автомобильное кресло, после чего отдала.

Экспертиза установила, что младенец умер после удара тупым предметом по голове. После того, как женщина вернула тело, мать не сразу увидела, что ее сын мертв. Через некоторое время она осознала, что ее малыш не дышит, а его кожа холодная.

Замаскировала под спящего: в США няня жестоко расправилась с младенцем
Новости
В Сумах лифт убил младенца: стало известно о скандальном решении суда

Обвиняемая рассказала, что знала о смерти младенца, однако отказалась признаваться в убийстве. Она со своим парнем успели зайти с трупом ребенка в Макдоналдс, перед тем, как вернуть мальчика родителям.

По данным издания, Титсорд беременна шестым ребенком и неоднократно обвинялась в жестоком обращении с детьми.

Замаскировала под спящего: в США няня жестоко расправилась с младенцем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что медсестра убила несколько сотен младенцев, забирая детей к себе в "семью".

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
США
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги