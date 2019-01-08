Замаскировала под спящего: в США няня жестоко расправилась с младенцем

В американском штате Висконсин беременная няня Марисса Титсорд убила двухмесячного мальчика и вернула его родителям, замаскировав под спящего.

Как сообщает The Sun, 28-летняя преступница надела на ребенка комбинезон и посадила его в автомобильное кресло, после чего отдала.

Экспертиза установила, что младенец умер после удара тупым предметом по голове. После того, как женщина вернула тело, мать не сразу увидела, что ее сын мертв. Через некоторое время она осознала, что ее малыш не дышит, а его кожа холодная.

Обвиняемая рассказала, что знала о смерти младенца, однако отказалась признаваться в убийстве. Она со своим парнем успели зайти с трупом ребенка в Макдоналдс, перед тем, как вернуть мальчика родителям.

По данным издания, Титсорд беременна шестым ребенком и неоднократно обвинялась в жестоком обращении с детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что медсестра убила несколько сотен младенцев, забирая детей к себе в "семью".