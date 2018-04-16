Заложник Асада: озвучены риски для Путина из-за Сирии

Президент России Владимир Путин загоняет страну в угол, твердо поддерживая сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом пишет журналист Financial Times Катрин Хилле, передает "ИноПресса".

"Они преподносят себя как защитников суверенитета Сирии, борцов против планов Запада по содействию смене режима и разделению страны. Но они рискуют оказаться партнерами Асада в качестве отверженных на мировой арене. Они начинают напоминать государство-изгой и все больше ведут себя соответствующим образом", – рассказал дипломат одной европейской стран.

Отмечается, что позиция Москвы создает для нее экономические и политические риски. По словам российских экспертов, жесткие позиции по режиму Асада привели к самому опасному противостоянию со времен Карибского кризиса, несмотря на то, что Москва и Вашингтон избежали прямого военного столкновения.

"Речь уже не о доводах, а о твердости, о том, у кого сильнее воля. Они, может, блефуют, но умрем мы все. Но, возможно, когда они заглянут в бездну, как после Карибского кризиса, они скажут: "Боже!" - и сбавят темп", – заявил директор Российского совета по международным отношениям Андрей Кортунов.

Отмечается, что план Путина по Сирии предполагал быстрый переход от вооруженного конфликта к восстановлению экономики и реконструкции. А Москва продолжает считать, что может добиться политического перехода при участии РФ, Ирана и Турции, в рамках которого сирийские оппозиционные группы будут вынуждены согласиться с победой Асада на выборах.

"Это остается единственным разумным вариантом, потому что возглавляемая США коалиция намерена разделить страну на части", - отметил бывший посол РФ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Асад пожаловался, что на восстановление экономики Сирии нужно 400 млрд долларов.