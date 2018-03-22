Залез в штаны: журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Журналист Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах депутата Госдумы России Владимира Жириновского и призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны чиновников и депутатов.

"Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса "Мисс Россия", который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном", - сообщил Давлетгильдеев в своем Facebook.

Он отмечает, что тогда был "совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее".

"Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харрасментом. В переполненном ли вагоне метро, в здании ли парламента", - пишет журналист.

Этот скандал - "ерунда по сравнению с тем, что бывало в ЛДПР", заявляет Давлетгильдеев.

"И эта шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал — очень близка к реальности", - считает он.

"Может быть как-то выступим со своими историями тоже? Ведь десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков", - добавил журналист.

Cын лидера ЛДПР, депутат Госдумы Игорь Лебедев отказался комментировать обвинения в адрес Жириновского.

"Я этот бред комментировать не буду, извините", - заявил он, пишет "Говорит Москва".

Как писал "Обозреватель", ранее о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова.

Комиссия по этике не нашла "поведенческих нарушений" у главы комитета Госдумы по международным делам. После этого об отзыве своих журналистов из нижней палаты парламента объявили РБК, "Коммерсант", "Дождь" и "Эхо Москвы".