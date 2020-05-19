Закрыты 5 миллионов: в Китае продолжается блокировка городов, куда вернулся COVID-19

Там запрещено выходить на улицу, закрыты магазины, а людей массово тестируют.

В китайских городах Цзилинь и Шулань снова обнаружили COVID-19 – его подтвердили уже у 39 человек.

В Китае все еще продолжаются ограничительные меры для пяти миллионов человек, которые живут в городах Цзилинь и Шулань.

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Как сообщает DailyMail, коронавирус продолжает распространяться по территории одноименной провинции Цзилинь – сейчас там зарегистрировано 39 новых случаев заражения. В городах Цзилинь и Шулань определили степень ЧС как "высокий риск" и вводят новые ограничения.

Так, в регионе две больницы уже перепрофилировали в COVID-центры, а медработники проводят массовое тестирование жителей. В городах не работает общественный транспорт, запрещено покидать жилые комплексы, а всю еду им передают с помощью спецдоставок. В городе Цзилинь даже полностью заблокировали район Фэнман, который является очагом заражения.

В Китае продолжается блокировка городов, куда вернулся COVID-19 DailyMail

В Китае продолжается блокировка городов, куда вернулся COVID-19 DailyMail

В Китае продолжается блокировка городов, куда вернулся COVID-19 DailyMail

В пригороде, где инфекции нет, жителям позволено отправлять одного из членов семьи за покупками, но только раз в два дня и не более, чем на два часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, локдаун в этих городах ввели 13 мая – тогда вирус подтвердили у 21 человека.

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