США объявили России ''войну'' на море: озвучены детали плана

В случае морской блокады РФ со стороны США, американцы могут действовать тем же методом, что и россияне в Азовском море - задерживать корабли на досмотр под предлогом проверки террористической угрозы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил военный эксперт, редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко. По его словам, США будут искать достаточно хитрый инструмент, который будет находится в правовом поле.

"Америка может устроить блокаду в каком смысле? Можно точно так же устроить проверку судов, которые следуют с того или иного региона, под предлогом проверки террористической угрозы. Точно так же, как россияне делают в Азовском море - останавливать на сутки-двое, и это повлияет. Американцы смогут это сделать, если захотят", - говорит Михненко.

При этом, по утверждению военного эксперта, России нечем ответить на такие действия Америки.

"Варианты ответа РФ: она не сможет заблокировать ни одно американское судно в том или ином регионе мира, у них нет таких ресурсов; РФ будет предпринимать более агрессивные действия, но как? Если будут агрессивно себя вести, американцы будут адекватно реагировать", - объяснил он.

Михненко считает, что идет политический диалог, который просто накаляется обстановку, но ни к каким кардинальным мерам это не приведет.

"Я думаю, что США пытаются показать России, что "ребята, вернитесь в правовое поле". Если РФ будет продолжать в том же духе, то я думаю, что гайки будут закручиваться и в дальнейшем", - сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с апреля месяца пограничники ФСБ РФ задержали в Азовском море более 150 суден, которые следовали с или в украинские порты. Позже Россия изменила тактику и начала задерживать судна в Керченской протоке не выдавая разрешения на проход по несколько суток.

В Украине заявили, что такие действия несут угрозу экономической стабильности в этом регионе.

С целью борьбы с экономической и военной блокадой азовского региона пресс-служба Кабмина сообщила, что Украина планирует до конца года создать военно-морскую базу в Азовском море.

25 сентября поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", которые должны стать частью базы, вошли в порт Мариуполя после прохода Керченской протоки.