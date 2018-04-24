"Закручивание гаек": дипломат пояснил, чем аукнется "Майдан" в Армении

Акции протеста в Армении, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна, могут привести к политическим изменениям на всем постсоветском пространстве.

Об этом идет речь в блоге на " Обозревателе" дипломата Олега Белоколоса, который подчеркнул, что события в Армении в очередной раз показали, что правящий истеблишмент ряда государств бывшего СССР теряет способность адекватно оценивать, как настроения населения, так и ситуацию в стране в целом.

"Очевидно, что в ближайшие годы на постсоветском пространстве мы будем свидетелями многих политических преобразований в различных вариациях того, что недавно произошло в Ереване на наших глазах", – считает он.

Эксперт отметил, что говоря о вероятности возникновения волны смены власти в странах, ранее входивших в состав СССР, следует исходить из необходимости определения готовности общества в целом к ​​изменениям в каждом отдельном случае.

"Очевидно, сегодня на первый план выходят такие ключевые критерии, как наличие сформированного запроса общества на политические изменения и размер, и главное – интеллектуальное качество, имеющихся у правящего класса ресурсов для сохранения выгодного для себя "статус-кво". Не случайно, российская газета "Ведомости" комментируя отставку премьер-министра Сержа Саргсяна сразу же отметила, что "в Армении возник запрос на обновление власти, чего в России нет", – пояснил Белоколос.

При этом, по его словам, с другой стороны, невозможность правильной оценки ситуации и небезосновательные опасения того, что любые изменения могут означать разрушение всей политической конструкции, побуждают власть на просторах СНГ к бесконечному "закручиванию гаек", что рано или поздно всегда приводит к тому, что "демократия пробивает себе путь через улицу".

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"Именно так и произошло этой весной в Армении", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", после успеха протестов, Армению предупредили о военной угрозе РФ.