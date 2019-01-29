Заключенные в Украине ''ихтамнеты'' написали письма Путину, их проигнорировали

Россияне, осужденные в Украине за участие в войне на Донбассе, написали президенту РФ Владимиру Путину письма, в которых попросили обменять их на украинских политзаключенных.

Как передает "Новая газета", обращения были направлены в администрацию президента еще в августе 2018 года, однако появились в распоряжении издания только сейчас. При этом ответа на прошения Россия не дала.

"Никто так и не заинтересовался судьбой соотечественников, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, никто не связался с их родственниками, Россия продолжала играть в "ихтамнетов" на всех уровнях", — сказано в материале.

Отметим, издание опубликовало три письма российских военных. Авторы всех трех пишут, что за время пребывания в тюрьмах у них ухудшилось здоровье, а квалифицированная медицинская помощь якобы не предоставлялась. Все обращения заканчиваются примерно одинаково.

"Я, Егоров Сергей Геннадьевич, <…> уроженец Российской Федерации Свердловской области <…>. Я был взят в плен 14 апреля 2017 г. в ночное время вооруженными силами Украины <…> Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком "ВС ДНР" 5 ОМСБ [отдельный мотострелковый батальон] 1 рота 2 взвод 2 отделения, я действительно являюсь добровольцем, прибыл выполнить свой патриотический долг", - сказано в одном из писем.

Похожие письма Путину отправили 22 россиян, отбывающих наказание в украинских тюрьмах.

Одно из писем Путину novayagazeta.ru

Одно из писем Путину novayagazeta.ru

Одно из писем Путину novayagazeta.ru

Автор обращения Алексей Седиков novayagazeta.ru

Автор обращения Руслан Гаджиев novayagazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно россияне создали петицию с просьбой к президенту Владимиру Путину, правительству и МИД страны организовать процесс обмена пленными с Украиной в формате "всех на всех".

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