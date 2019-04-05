"Зайдем в Москву на танках!" Заявление украинского министра переполошило россиян

Российские чиновники бурно отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что наступит время, когда украинские танки будут в Москве.

Одной из первых на троллинг украинского чиновника отреагировала в Facebook скандальная спикер МИД России Мария Захарова.

"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!" — язвительно написала она.

Мария Захарова Скриншот видео

Также заявление Омеляна прокомментировал в Twitter одиозный российский сенатор Алексей Пушков.

"Единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда еще", — вскипел он.

Алексей Пушков EADaily

В свою очередь, депутат нелегитимной Госдумы от временно оккупированного Крыма Руслан Бальбек, как пишет пропагандистское ФАН, заявил, что Омеляна "слишком заносит в бравурных заявлениях", а еще украинский министр якобы "слишком погорячился".

Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов - ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омеляна поздравили с 40-летием тортом в виде руин Кремля. Российские СМИ массово растиражировали эту новость и весьма болезненно отреагировали на нее. В сети симпатики Кремля разразились проклятиями и оскорблениями в адрес властей нашей страны и украинцев в целом.

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