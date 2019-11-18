"Заигрался! Не признает Крым": Лукашенко взбесил россиян "приветом" Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко якобы "испытывает терпение" российской власти, поэтому у него могут появиться проблемы.

Такое заявление сделал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Его разозлило откровенное заявление Лукашенко об экономическом союзе с Россией, передает МК.

"Лукашенко в последнее время испытывает своими заявлениями терпение руководства России, пытаясь таким образом повернуть в свою сторону переговорный процесс по усовершенствованию Союзного договора, углублению интеграции. Затрагивает те сферы, которые не стоит затрагивать ради того, чтобы снизить цену на энергоносители", – заявил Жарихин.

По его словам, в большинстве случаев такое поведение Лукашенко давало для него положительный результат. "Но, с моей точки зрения, Лукашенко уже начинает заигрываться. Как бы чего не вышло", – пригрозил россиянин.

Жарихина также возмутило, что Лукашенко отказался признать аннексию Крыма Россией. Он также заявил, что лидер Беларуси "иногда идет на прямые оскорбления российской стороны".

"Наш ближайший союзник не признает территориальную целостность нашей страны – не признает Крым частью России. Поэтому, мне кажется, терпение российской стороны, очень большое терпение, постепенно иссякает", – добавил он.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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