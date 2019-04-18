"Захватить и разделить Украину!" В Польше раскрыли коварный план Венгрии

Депутат польского сейма Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Польше захватить земли Украины.

По его словам, венгры мечтают об изменении послевоенного порядка, пишет издание Оnet.pl.

"Орбан призывал нас захватить земли во время украинского кризиса и поделить их. Он мечтает пересмотреть границы в Европе, как и Владимир Путин", - сказал Нитрас.

Депутат добавил, что Венгрия является "очень опасной страной" с большим историческим комплексом после потери части территории, но Польша не желает дестабилизировать Европу.

Виктор Орбан Голос Америки

"Мы не хотим, чтобы нам дестабилизировали Европу. Я знаю Виктора Орбана. Он человек образованный, знает языки, умеет вести себя среди международных элит. Орбан очень опасен и очень умен", - отметил Нитрас.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявлял, что яблоко раздора между двумя странами бросила Российская Федерация.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!