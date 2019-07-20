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Захват нефтяного танкера Ираном: появилось историческое видео

2.9т Читать материал на украинском

В сети появилось видео захвата британского танкера Stena Impero в Иране Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Предположительно, запись сделана иранскими военными. Роликом в Twitter поделилось издание ISNA International.

На кадрах видно, как танкер сопровождался иранскими катерами. Потом на палубу судна был высажен десант, пока боевые катера осуществляли прикрытие.

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Захваченный танкер

Захваченный танкер

Скриншот

Отметим, иранские спецподразделения использовали вертолет Ми-17, чтобы высадиться на судно.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 18 июля в Иране Корпус стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование) захватил нефтяной танкер и членов его экипажа – 23 человека.

  • В правительстве заявили, что танкер якобы занимался контрабандой нефти и перевозил иранские нефтепродукты зарубежным покупателям.

  • Франция и Германия осудили действия Ирана, призвав Тегеран вернуть судно.

  • После инцидента цены на нефть эталонных марок заметно выросли.

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Место
Иран
Теги
видео нефть
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Сало Уронил
Сало Уронил
сосите грязную нефть Путина.нех было захватывать иранскую нефть в Гибралтаре англо-саксам.если утопят иранцы танкер у себя в проливе заблокируя проход,будете сосать не только нефть Путина
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