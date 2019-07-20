Захват нефтяного танкера Ираном: появилось историческое видео

В сети появилось видео захвата британского танкера Stena Impero в Иране Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Предположительно, запись сделана иранскими военными. Роликом в Twitter поделилось издание ISNA International.

На кадрах видно, как танкер сопровождался иранскими катерами. Потом на палубу судна был высажен десант, пока боевые катера осуществляли прикрытие.

Захваченный танкер Скриншот

Отметим, иранские спецподразделения использовали вертолет Ми-17, чтобы высадиться на судно.

Publication de la vidéo de l'arraisonnement du pétrolier britannique par le #CGRI pic.twitter.com/NLSOSHpdYD — ISNA International (@Isna_Int) July 20, 2019

Как писал OBOZREVATEL:

18 июля в Иране Корпус стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование) захватил нефтяной танкер и членов его экипажа – 23 человека.

В правительстве заявили, что танкер якобы занимался контрабандой нефти и перевозил иранские нефтепродукты зарубежным покупателям.

Франция и Германия осудили действия Ирана, призвав Тегеран вернуть судно.

После инцидента цены на нефть эталонных марок заметно выросли.

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