Главная Новости
22 ноября • обновлено в 21:29
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Гааге дали ход делу о захвате Россией кораблей: Зеркаль сообщила о первой победе Украины

1.3т
Читать материал на украинском

В пятницу, 22 ноября, Украина получила в Гааге первый процедурный приказ Арбитража, которым определили процессуальные моменты по делу о захвате Россией украинских кораблей возле Керченского пролива в 2018 году.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"С сегодняшнего дня наше дело называется "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", – отметила она.

Новости
"Победили на поле россиян": Зеркаль прокомментировала успех Украины в Гааге
В Гааге выдали приказ Арбитражного трибунала по делу захвата кораблей Россией

В Гааге выдали приказ Арбитражного трибунала по делу захвата кораблей Россией

Facebook Елены Зеркаль

По словам Зеркаль, РФ не удалось затянуть Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс.

"Согласно расписанию мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у ​​россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", – пояснила она.

Зеркаль сообщила о первой победе Украины по делу кораблей

Зеркаль сообщила о первой победе Украины по делу кораблей

Слово и дело

"При этом у нас есть право прокомментировать возражения России и обратиться к Арбитража с просьбой их отклонить. Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", – добавила Зеркаль.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаний решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний. Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 21 ноября, в Гааге начались слушания Арбитражного трибунала по делу захвата украинских кораблей и пленению 24 моряков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Елена Зеркаль
Место
Нидерланды
Тег
Керченский пролив
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги