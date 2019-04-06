"Захлебнулся желчью": пропагандиста Путина увезла скорая с эфира об Украине

Российскому пропагандисту Андрею Норкину, ведущему программы "Место встречи" на НТВ стало плохо прямо посреди эфира об Украине.

Из студии его увезла скорая помощь. На телеканале, где работает рупор Кремля, рассказали, что он ушел на больничный. Новостью об этом на своей странице в Twitter поделился украинский журналист Денис Казанский.

"Российскому ведущему НТВ Андрею Норкину стало плохо прямо во время прямого эфира очередной программы про Украину. Из студии уехал на скорой. В буквальном смысле уже травятся собственной злобой", — написал он.

Под постом Казанского разгорелась бурная дискуссия по этому поводу, и подписчики поддержали журналиста в многочисленных комментариях.

Андрей Норкин "Комсомольская правда"

"Набрал в рот г*вна, а плюнуть не смог, подавился", "Бывает состояние — перепил, а бывает — перепиз*ел", "Это случилось после спора с Лойко, надо его к Соловьеву направить", "Спрыгивает с вагона путинской пропаганды. Знает, что путинскому режиму скоро пиндец, вот вовремя и переобувается", "Бумеранг", "Что-то несвежее засунул в норку, может быть", — пишут пользователи.

"От собственной желчи и ненависти к Украине. Надеемся его не увидеть больше в студии никогда", "Захлебнулся желчью", "На интервью с Кобзоном спешит", "К*цапи в буквальном смысле травятся своей злобой", — продолжают писать под постом.

Российскому ведущему НТВ Андрею Норкину стало плохо прямо во время прямого эфира очередной программы про Украину. Из студии уехал на скорой.



В буквальном смысле уже травятся собственной злобой pic.twitter.com/rvmsYCwlHP — Денис Казанський (@den_kazansky) 6 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта Норкин вышел из себя во время эфира и выгнал украинского политолога, главу Центра стратегических исследований Павла Жовниренко. Конфликт произошел во время съемок пропагандистской программы российского ТВ "Место встречи" при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Арсена Авакова.

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