"Захлебнетесь кровью!" Сбежавший в РФ экс-нардеп пригрозил украинским верующим

Сбежавший в Россию бывший народный депутат Игорь Марков заявил, что, если Украина добьется создания единой поместной автокефальной церкви, то она захлебнется в крови (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его мнению, прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата выйдут защищать свои храмы с оружием в руках. Столь дерзкое заявление Марков озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Да вы в крови захлебнетесь! У вас люди с оружием выйдут свои храмы защищать!" — истерично прокричал он, реагируя на объяснения украинского дипломата Вадима Трюхана, почему верующие украинцы не хотят подчиняться Московскому патриархату.

В ответ на весьма неуравновешенное поведение Маркова его оппонент отметил, что не знает ни об одном случае вооруженных столкновений в Украине на религиозной почве.

Однако Марков продолжил спорить с ним в весьма агрессивной манере и вновь попытался запугать собеседника страшными последствиями.

"А ты попробуй! Ты посмотри, что происходит во Львове. Но если вы в Одессу придете или в Харьков, вы оттуда уйдете с кровью!" — возмутился он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Марков заявил, что хочет вернуться в Украину и обязательно сделает это, ведь уверен в том, что люди поддержат его и таких, как он, отвернувшись от "хунты".