МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Захід дозволив Путіну почуватися комфортно

Читать новость на украинском

Цивілізований світ, який дозволив Путіну так комфортно себе почувати весь цей місяць футбольного чемпіонату, розписався у власній безпринципності і моральному безсиллі

Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу доведеться розмовляти із російським президентом Володимиром Путіним про долю Олега Сенцова та інших українських заручників. З таким закликом звернулися до генерального секретаря ООН представники 38 країн світу, пише Віталій Портников для Espreso.tv.

І сам факт того, що генеральному секретарю ООН доведеться розмовляти з керівником країни, в якій проходить футбольний чемпіонат, про політичних в'язнів - громадян іншої країни, ще раз підкреслить всю двозначність ситуації із цим чемпіонатом.

Нічого іншого і не можна було очікувати. Проведення чемпіонату в країні, яка розв'язала війну, переслідує політичних дисидентів, полює за чужими громадянами і дестабілізує ситуацію в багатьох регіонах світу, не може не поставити будь-якого політика, який приїде на чемпіонат, в складну ситуацію - якщо звичайно тільки цей політик не російська маріонетка або диктатор.

Всім іншим доведеться рятувати репутацію. Той, хто приїде в Москву на матчі - як генеральний секретар ООН - змушений буде говорити з Володимиром Путіним аж ніяк не про футбол.

Новости
Дорогие россияне, вы уже проспонсировали войну. И не только на Донбассе

Самого Путіна це, звичайно ж, влаштовує. Адже російському президенту важливо не те, про що з ним говорять, а то, що до нього приїжджають. Те, що Росія не знаходиться в міжнародній ізоляції - чемпіонат проходить, політики присутні, все добре. На жодне виконання вимог цивілізованого світу він не піде, ніяких ув'язнених не звільнить. Максимум - продемонструє гуманність у вигляді дозволу українському омбудсмену відвідати заручників. І буде хизуватися цим перед своїми західними співрозмовниками.

Цивілізований світ, який дозволив Путіну так комфортно себе почувати, весь цей місяць буде виглядати справжньою унтер-офіцерською вдовою, яка сама відшмагала себе на Красній площі під об'єктиви Russia today. Якщо Захід хотів розписатися у власній безпринципності і моральному безсиллі - у нього це вийшло.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Объекты
РоссияООН
Источник
Источник:Espreso.tv
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги