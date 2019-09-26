"Боевик и братоубийца!" Захарова взорвалась гневом из-за речи в ООН о Слипаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разразилась несправедливыми оскорблениями в адрес легендарного оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбассе, защищая Украину.

Скандального дипломата разозлила сильная речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о Герое. Истерику по этому поводу она устроила в эфире пропагандисткой программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда показывают пулю и говорят, что это пуля, которая убила оперного певца, который выступал здесь, на Манхеттене, – это неправда! Эта пуля убила "боевика", который сражался в рядах "Правого сектора"! Поэтому это просто классический пример отвлечения внимания и, по большому счету, элемент дезинформации!" – язвительно высказалась Захарова.

Василий Слипак

"Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой. Это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне! И эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами. Мы все прекрасно знаем, что такое "Правый сектор"!" – добавила разозленная дипломат страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский начал свое выступление на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке с воспоминания об оперном певце, украинском воине-добровольце Василии Слипаке, погибшем на Донбассе.

Он показал пулю, которой убили Героя, подчеркнув, что его жизнь оккупанты оценили в $10 – стоимость той самой пули.

Он также напомнил о 13 тыс. погибших в войне на востоке и призвал мир не думать, что это чужая война .

Мощное выступление президента Украины на Генассамблее ООН вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов.

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