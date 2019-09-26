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27 сентября • обновлено в 19:21
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"Боевик и братоубийца!" Захарова взорвалась гневом из-за речи в ООН о Слипаке

17.2т Читать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разразилась несправедливыми оскорблениями в адрес легендарного оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбассе, защищая Украину.

Скандального дипломата разозлила сильная речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о Герое. Истерику по этому поводу она устроила в эфире пропагандисткой программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда показывают пулю и говорят, что это пуля, которая убила оперного певца, который выступал здесь, на Манхеттене, – это неправда! Эта пуля убила "боевика", который сражался в рядах "Правого сектора"! Поэтому это просто классический пример отвлечения внимания и, по большому счету, элемент дезинформации!" – язвительно высказалась Захарова.

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Василий Слипак

Василий Слипак

"Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой. Это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне! И эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами. Мы все прекрасно знаем, что такое "Правый сектор"!" – добавила разозленная дипломат страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский начал свое выступление на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке с воспоминания об оперном певце, украинском воине-добровольце Василии Слипаке, погибшем на Донбассе.

  • Он показал пулю, которой убили Героя, подчеркнув, что его жизнь оккупанты оценили в $10 – стоимость той самой пули.

  • Он также напомнил о 13 тыс. погибших в войне на востоке и призвал мир не думать, что это чужая война.

  • Мощное выступление президента Украины на Генассамблее ООН вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов.

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Персоны
Василий Слипак Мария Захарова Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
ООН
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Камінська Любов
Камінська Любов
Боже яка цинi чна рустварь.
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Махов Макс
Махов Макс
Это пуля Ка цапа, фашиста, пришедшего с ебеней Ка цапии, на Донбасс, помародерить, пабрацки. Бгггггаааа
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Волощук Володимир
Волощук Володимир
москалі убогі тварі
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