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23 сентября • обновлено в 14:42
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"Думайте, Мария": Захарова неудачно спародировала Зеленского и нарвалась на ответ

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Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на скандал в ОБСЕ из-за заявлений кремлевских пропагандистов о "российском Крыме". Ее разозлило возмущение украинской и других делегации.

В этой связи Захарова попыталась язвительно обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, копируя манеру его речи, однако получила остроумный ответ от украинского журналиста Роман Цимбалюка. Фрагмент спича скандального дипломата он показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

"Настал момент обратиться непосредственно к руководству Украины. Оно новое и современное. Господин Зеленский, обратите внимание на эту вопиющую ситуацию. Как вы знаете, проходит обзорное совещание ОБСЕ по человеческому измерению. В нем принимают участие крымские журналисты, и в очередной раз их участие вызвало агрессивную реакцию со стороны представителей ряда западных делегаций, а также Украины. Они предприняли целый ряд попыток просто не допустить к микрофону представителей СМИ российского региона", – вскипела спикер МИД РФ.

Цимбалюк, в свою очередь, ответил, что она требует невозможного, и также потроллил ее за попытку копирования Зеленского.

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"Далеко не каждый день представитель России лично так артистично обращается к президенту Украины. Мария Владимировна, думайте, о чем вы просите главу украинского государства – признать аннексию украинского Крыма. Просить, конечно, можно. За спрос у нас не бьют. Но ответ будет отрицательным. Ни один руководитель украинского независимого государства не признает захват "зелеными человечками", а точнее русскими оккупантами Автономной Республики Крым", – ярко осадил он Захарову.

Кроме того, Цимбалюк посоветовал Захаровой вспомнить, из-за чего в ОБСЕ разгорелся скандал с протестом против кремлевских пропагандистов.

"Мария Владимировна, объясняйте более детально и подробно, в чем камень преткновения. На самом деле все очевидно – потому что никто не признает аннексию Крыма. И ни одна страна ОБСЕ на такой шаг не пошла. Даже ряд российских компаний типа "Сбербанка" юлят и не хотят заходить в Крым. А все почему? Боятся санкций. Все почему? Потому что Крим – це Україна", – сказал журналист.

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Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Персоны
Мария Захарова Роман Цимбалюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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руденко евгений
руденко евгений
"остроумию" Цимбалюка нет предела, правда Захарова тоже не очень остроумна, надо согласиться - не всегда держит удар...
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