"Сдвигов нет": Захарова огрызнулась по поводу потепления между Украиной и Россией

Скандальная спикер МИД России Мария Захарова заявила, что сомневается в потеплении отношений ее страны и Украины.

Такую позицию она озвучила в интервью пропагандистскому Telegram-каналу "Расстрига". "Я не уверена, что наметились позитивные сдвиги", – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

Также она подчеркнула, что обмен пленными не стоит трактовать как шаг к примирению между враждующими сторонами. По словам Захаровой, это является свидетельством только того, что "при наличии политической воли можно преодолевать даже самые непреодолимые проблемы".

Мария Захарова Скриншот видео

Подытоживая этот вопрос, Захарова также едко прокомментировала назначение нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

"Я не уверена, что наметились позитивные сдвиги. То есть вообще ничего нет. Поэтому мне здесь вам привести в качестве позитива нечего. Конечно, контакты осуществляются, но кардинальных сдвигов в связи с изменением персоналий в МИД Украины не произошло. Все то же самое", – высказалась спикер МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Пристайко заявил, что якобы видит определенное потепление в отношениях с Россией. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается это использовать.

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