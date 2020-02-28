"Россия несет угрозу всему миру": Загороднюк мощно отреагировал на гибель турецких военных

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что гибель турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб демонстрирует, что Россия несет угрозу всему миру.

Об этом Загороднюк заявил во время телефонного разговора с министром обороны Турции Хулуси Акаром утром 28 февраля, сообщил он на своей странице в Facebook.

"Вчерашняя ужасная трагедия очередной раз показала, что у действий Российской Федерации нет границ и они несут угрозу всему миру", – подчеркнул министр.

Загороднюк также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных.

"Мы разделяем чувства скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время трагических событий. Гибель людей – это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это", – подчеркнул глава Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военных. Удар был нанесен силами президента Сирии Башара Асада, которые поддерживает Россия.

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