Загорелся в воздухе: в Иране произошло новое ЧП с пассажирским самолетом

В Иране в воскресенье, 26 января, произошел пожар на борту пассажирского самолета, который выполнял внутренний рейс.

Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria. Отмечается, что лайнер загорелся в воздухе через несколько минут после взлета из аэропорта административного центра провинции Голестан, города Горган, расположенного на севере Ирана.

Самолет должен был совершить рейс в Тегеран. Из-за ЧП воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. О состоянии пассажиров и экипажа информации пока нет.

В Иране пассажирский самолет загорелся в воздухе ato.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Иране самолет, который направлялся из Тегерана в Стамбул, вернулся в аеропорт из-за технических проблем.

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января был сбит ракетой в Иране.

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