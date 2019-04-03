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''Мэй загнали в тупик'': международник объяснил, что не так с Brexit

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В Британии политические силы боятся брать на себя ответственность за принятие окончательного решения относительно выхода страны из ЕС. То, что парламент проголосовал против всех вариантов, которые предлагало правительство, означает, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй загнали в тупик.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Он добавил, что Евросоюз отказал внести какие-либо изменения в соглашение.

"Это означает, что Тереза Мэй и британский политикум оказался в ловушке. Ситуацию доводят до абсурда. В Brexit все "футболят" на ответственность друг друга. Я думаю, что таким образом парламент Великобритании с одной стороны прячется от принятия ответственности на себя, а с другой стороны уничтожает рейтинги правительства Мэй", – сказал он.

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По словам Воли, Великобритания получит большие убытков от Brexit, чем ЕС.

''Мэй загнали в тупик'': международник объяснил, что не так с Brexit

"Была информация, что порядок убытков для Британии при благополучно согласованном выходе составит 30 млрд евро в год, а для ЕС – 20 млрд евро. При хаотичном Brexit озвучивают ежегодные убытки для Британии в размере 50-60 млрд евро. Была цифра, что каждый день Brexit для Британии обходится в 600 млн фунтов", – уточнил международник.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVBrexit
Персоны
Володимир ВоляТереза Мэй
Место
Великобритания
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Что за хрень? А как же наши неизбывные надежды на шикарные автобаны, новейшие заводы, вареники з вишней вёдрами и з/п по 5000 Евриков? Пусть теперь тянут нас, еуропейцев, вместо тухлой польши. Не соскочат!!
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