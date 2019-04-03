''Мэй загнали в тупик'': международник объяснил, что не так с Brexit

В Британии политические силы боятся брать на себя ответственность за принятие окончательного решения относительно выхода страны из ЕС. То, что парламент проголосовал против всех вариантов, которые предлагало правительство, означает, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй загнали в тупик.
Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Он добавил, что Евросоюз отказал внести какие-либо изменения в соглашение.
"Это означает, что Тереза Мэй и британский политикум оказался в ловушке. Ситуацию доводят до абсурда. В Brexit все "футболят" на ответственность друг друга. Я думаю, что таким образом парламент Великобритании с одной стороны прячется от принятия ответственности на себя, а с другой стороны уничтожает рейтинги правительства Мэй", – сказал он.
По словам Воли, Великобритания получит большие убытков от Brexit, чем ЕС.
"Была информация, что порядок убытков для Британии при благополучно согласованном выходе составит 30 млрд евро в год, а для ЕС – 20 млрд евро. При хаотичном Brexit озвучивают ежегодные убытки для Британии в размере 50-60 млрд евро. Была цифра, что каждый день Brexit для Британии обходится в 600 млн фунтов", – уточнил международник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
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