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4 мая • обновлено в 11:26
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Загадочная смерть украинцев на Бали: появились подробности о COVID-19

5.1т
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У двух умерших украинцев на острове Бали (Индонезия) не обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", – сообщил он.

Смерть украинцев на Бали

Смерть украинцев на Бали

Дипломат добавил, что местные правоохранители начали уголовное производство по факту смерти украинцев. Для установления смерти будет проведено вскрытие.

Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. Позже в МИД прокомментировали загадочную смерть украинцев на курорте.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Индонезия
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