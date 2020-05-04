Загадочная смерть украинцев на Бали: появились подробности о COVID-19

У двух умерших украинцев на острове Бали (Индонезия) не обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", – сообщил он.

Смерть украинцев на Бали

Дипломат добавил, что местные правоохранители начали уголовное производство по факту смерти украинцев. Для установления смерти будет проведено вскрытие.

Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. Позже в МИД прокомментировали загадочную смерть украинцев на курорте.

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