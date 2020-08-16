На одном из последних брифингов Трампа журналист Хаттингтон Пост по фамилии Дата задал вопрос президенту США, звучащий примерно так: "Господин президент, после трех лет правления, вы не сожалеете о том, что постоянно лжете американскому народу?" Президент явно не ожидал такого вопроса и уточнил суть вопроса, мол, кто именно врет, и Дата уточнил – президент врет.

Понятно, что никакого ответа на этот вопрос не последовало и представитель пресс-службы президента быстро переключил ход событий на следующий вопрос, не такой острый и злободневный. Но после брифинга Дата пояснил, что уже пять лет искал возможности для того, чтобы задать этот вопрос Трампу, еще когда тот не был президентом, а только начал движение в этом направлении.

Сейчас же этот вопрос приобрел особую актуальность, поскольку в недавней статье "The Washington Post" был размещен аналитический материал, в котором были изложены результаты исследований на предмет количества случаев публичной лжи в исполнении Трампа, с января 2017 года, когда он занял первое кресло в Белом Доме.

По данным издания, только публично Трамп солгал более 20 тыс раз. Между прочим, это означает, что в среднем этот человек врет около 15 раз в день и это лишь в тех случаях, когда это делалось на публику. Если представить, что Трамп спит 8 часов сутки, то его продуктивность, в плане генерации лжи, составляет 1 ложь в час.

Не знаю, кому бы захотелось иметь человека с такими способностями в качестве родственника, соседа или даже сотрудника, а уж тем более – в качестве начальника. У США же теперь имеется целый президент с такими способностями. Кстати, у нас с этим дело обстоит не намного лучше, но у нас никогда не было и сейчас нет системы партийных фильтров, которые могли бы эффективно отсеивать лжецов. Более того, у нас практически нет партий, которые считали бы неприемлемым иметь в качестве своего лидера или кандидата на любую должность лжеца. У Штатов с этим делом все должно обстоять иначе, но факт остается фактом.

Самый свежий вариант двухслойной лжи был формализован 15 августа. Мы вкратце писали о том, что Трамп, по его собственным словам, должен был открыть игру бейсбольной команды Янкиз первым вбросом мяча. 23 июля, в ходе очередного брифинга, Трамп сказал дословно следующее:

"Рэнди Левин (президент NY Yankees) является моим большим другом из Янкиз, и он попросил меня сделать первый шаг. Я думаю, что сделаю это 15 августа на стадионе Янки".

Мне трудно понять этот символизм, поскольку не приходилось наблюдать за этой игрой, да и вообще, я слабо себе представляю, что делают эти мужчины с мячом и всем остальным. Но тем не менее, наверняка вброс первого мяча имеет некий символизм для тех, кто понимает суть этой игры. Здесь пожалуй, суть вопроса сводилась не так к самому акту "вбросновения мяча", как к тому, что из карантина выходят массовые спортивные мероприятия, которые стали детонатором чудовищной вспышки коронавируса на Севере Италии, а потом и в Испании. Правда, там был фатальный футбольный матч команд этих двух стран.

В общем, это заявление Трампа вызвало неоднозначную реакцию именно в этом плане, поскольку причинно-следственная связь между нахождением тысяч болельщиков на футбольной арене и катастрофическим завалом Ломбардии ни у кого не вызывает сомнений. Но действительность оказалась куда более яркой.

Как стало известно изданию "The New York Times", чья штаб квартира находится в Нью-Йорке, как и у Янкиз, бейсбольная команда не планировала такого мероприятия и никто не приглашал Трампа поиграться мячами. Скандал только начал разгораться и люди президента вышли на руководство команды, чтобы то подтвердило слова Трампа. Но дальнейшие события показали, что договориться не удалось.

Трамп сам закрыл эту тему, как всегда – непосредственным образом, через Твиттер. Там он написал следующее: "Из-за моей сильной загруженности проблемой китайского вируса, в том числе запланированных встреч по вопросам создания вакцин, сложностей в нашей экономике и многим другим, я не смогу быть в Нью-Йорке, чтобы принять участие в открытии поля для Yankees 15 августа", – написал Трамп в Twitter, используя расистское название коронавируса. "Мы сделаем это позже, в сезоне!"

То есть, целый президент США, уличенный во лжи, уходит от темы и его формулировка, поясняющая отказ от "игры мячом", вроде бы выглядит не так и позорно. Занят старик и все тут. Коронавирус, вакцины, струбцины, муэдзины, короче говоря – занят по горло, вверх посмотреть некуда, не до мяча мне, может позже подкину, если что. И никаких пояснений того, что команда его даже не звала что-то там по-стариковски делать с мячом.

В общем, на этом уже можно было бы поставить точку, но Трамп же считает себя умнее всех и просто не знаю, есть ли в английском слове аналог известному термину "многоходовщик", но если есть, то Трамп натурально считает себя таковым.

И действительно, другой бы президент со стыда сгорел бы и если даже в отставку не ушел бы, уличенный в публичной лжи, то хотя бы что-то такое пояснил, что мол – ошибка случилась, все ошибаются. Но Трамп же никогда не ошибается, он просто несет пургу, которую считает убедительной настолько, что необразованное дурачье ничего не поймет, поскольку куда ему до него?

Но ложь – штука токсичная. Чем больше лжи, тем больше надо помнить выдуманных историй, а самое плохое в этом то, что одна ложь накладывается на другую и обрушивает ее полностью. Людей, которые могут успешно действовать в таком ключе – не очень много и их можно увидеть в роли шпионов-нелегалов или подобных им. Оно и понятно, ведь у них ценой ошибки может быть жизнь, а президенту можно трындеть что хочешь и за это – ничего не будет.

В общем, наступило 15 августа. Сколько раз Трампа предупреждали, чтобы он завязывал сидеть в Твиттере. Это даже не потому, что за ним у Трампа не остается времени на надлежащее управление страной, а дело в том, что он там сам себе разоблачает без всяких Мюллеров, Конгрессов или журналистских расследований. Так случилось и на этот раз. Трамп напостил в Твиттер, чем он занимался в этот день, а занимался он гольфом.

Как и следовало ожидать, никакие проблемы с коронавирусом его не отягощали, никаких встреч по вакцине – не было. Дед просто резвился в гольф, валял дурака и удивлял публику своим странным макияжем и не менее странно испачканной рубашкой поло.

Как стало понятно, ему ничего не мешало бросить мяч Янкиз, просто никто его туда не приглашал и вот те серьёзные вещи, которые он якобы напланировал на этот день, это была просто ложь, которая должна была прикрыть предыдущую ложь.

Так что наша "эпоха бедности", которая уже кончилась, и все остальное – проявление загадочной эпидемии, которая косит первых лиц, но не только наших, но и всяких разных, включая и дедушку Донни.