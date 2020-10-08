Ситуация с заболеванием Трампа коронавирусом постепенно проясняется. Теперь уже нет сомнений в том, что официально распространенная информация о том, что президент получил первый положительный тест в четверг, 2 октября – не соответствует действительности, и что на самом деле, положительный тест был получен раньше. Другой вопрос – насколько раньше.

Между прочим, сам Трамп еще в июле месяце, на вопрос о том, как часто он проходит тестирование, ответил, что точно не может сказать, но очевидно что раз в два-три дня. Но с учетом того, как он относится к этой проблеме вообще и как он демонстративно высмеивает все мероприятия, которые связаны с профилактикой коронавирусной инфекции, можно легко предположить, что он либо проходит это тестирование намного реже, либо вообще приказал не доставать его этой ерундой.

Мы склоняемся именно ко второму варианту, и если так, то скорее всего, в четверг было действительно первое тестирование, но произошло оно потому, что Трамп стал демонстрировать симптомы заболевания. Именно поэтому ни его аппарат, ни его врачи не могут ответить на вопрос о том, когда именно было проведено предыдущее тестирование. Ведь очевидно, что до четверга именно Трамп заражал тех, кто с ним контактировал, и легкое компьютерное моделирование может вычислить момент, с которого Трамп стал заразным и кого именно он заразил.

Теперь остается два варианта. Первый – Трамп сдал тест, как он и говорил – 2 дня назад, примерно во вторник и тогда тест уже должен был показать положительный результат, поскольку симптомы начинают активно проявляться где-то на пятый день. Это значит, что он настолько невежественен и настолько наплевательски относится к собственному окружению, что уже гарантированно будучи заразным, пошел на вечеринку в Розовом саду Белого дома и на дебаты с Байденом. Причем, в обоих случаях он был без маски, понимая, что каждый раз, когда он разевает варежку – выбрасывает наружу огромное количество вирусов.

Второй вариант состоит в том, что он вообще не тестировался и поэтому его ближнее окружение не говорит о дате последнего отрицательного тестирования, поскольку она может оказаться в сентябре или даже августе. В таком случае, не имеет смысла вообще об этом рассуждать, что мы и видим на самом деле. А в четверг он сдал тест, поскольку признаки заболевания стали очевидными.

На последствия это не влияет, просто в первом случае, он заражал людей осознанно, а во втором – в результате собственного нехлюйства, которое он демонстрирует все это время, пока в США развивается эпидемия. Теперь Трамп рассказывает о том, что воспринимает заражение вирусом как божье благословение. Не знаю, куда там смотрят психиатры, но похоже на то, что он сам выступил в роли бога, поскольку несколько дней подряд благословлял вирусом тех, с кем общался.

Тем более, специалистам из области психиатрии следует обратить внимание на то, как Трамп, после выписки из госпиталя, описывал свое отношение к проблеме коронавирус. Он говорил о том, что бояться нечего и что никакой особой проблемы он в этом не видит. Но ему показали эту проблему самым наглядным образом.

Как видно на этом фото, на знаменитой лужайке в Вашингтоне энтузиасты расставили стулья так, чтобы каждый пустой стул символизировал десять человек, погибших от ковид. Если бы кто-то решился сделать это из расчета, один стул – один человек, то на это просто не хватило бы места ни на этой, ни на ближайших полянах.

В общем, наверное, можно было еще как-то изобразить более неадекватную оценку этой проблемы, но у меня просто не хватает на это фантазии. Мистер Трамп пробивает любое дно, которое встречается на его пути и до 3 ноября пробьет еще.