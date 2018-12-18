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Задыхался: китайца чуть не убила привычка нюхать грязные носки 

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В Китае мужчина оказался в больнице с грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать собственные грязные носки.

Инцидент произошел в городе Чжанчжоу, провинция Фуцзянь. Пожелавшего остаться неизвестным китайца доставили в больницу на скорой помощи, мужчина задыхался, пишет издание Metro.

Доктора немедленно сделали пациенту рентген и выяснили, что он страдает от серьезной легочной инфекции.

Задыхался: китайца чуть не убила привычка нюхать грязные носки 

Как удалось выяснить врачам, китаец заболел из-за привычки каждый день нюхать носки, переодеваясь в домашнюю одежду в конце рабочего дня.

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Мужчина не знал, что страдал грибком стопы, и вдохнул споры. Они попали в легкие и привели к развитию инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, африканец проходил с лезвием ножа в глазу 4 дня и остался жив.

Место
Китай
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Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Что украинцу хорошо, то китайцу смерть.
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