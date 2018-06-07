Задушила своим телом: украинка жестоко убила ребенка в Израиле

В Израиле 23-летняя гражданка Украины, работавшая помощницей воспитателя в одном из детских садов в Петах-Тикве, подозревается в убийстве ребенка, которому был год и два месяца.

Вина украинки уже доказана, так как получены соответствующие данные с камеры наблюдения, пишет NEWSru.co.il.

На видеозаписи можно увидеть, как подозреваемая с силой укладывает плачущую девочку на матрас, накрывает ее с головой одеялом, а затем сама ложится поверх ребенка. Пока девочка билась в конвульсиях, работница детского сада что-то рассматривала в своем мобильном телефоне.

Представители следствия утверждают, что действия женщины привели к тому, что ребенок задохнулся и умер.

Задержанная также подозревается в систематических издевательствах над детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском городе Мелфи, что в провинции Поненца, 33-летний охранник Антонио Жирарди на почве ревности застрелил свою жену-украинку, Марину Новожилову.