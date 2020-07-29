Задержанных в Беларуси боевиков нашли на "Миротворце": некоторые воевали на Донбассе

Среди задержанных в Беларуси боевиков есть члены российской частной военной компании "Вагнер" и террористы "ДНР".

Список имен задержанных опубликовала БЕЛТА. Данные некоторых боевиков внесены в базу "Миротворца".

Так, в перечне задержанных указан Олег Дрыга, который воевал на Донбассе на стороне террористов. Андрей Кожевников ранее служил в милиции Украины, но перешел на сторону террористов.

Также среди задержанных есть российские наемники Сергей Щербаков и Тахир Бахтигараев.

Отметим, что террористический Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что среди задержанных есть боевики, которые воевали в батальоне российского писателя, террориста и идеолога "ДНР" Захара Прилепина.

"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", – подтвердил Прилепин для URA.RU.

Тахир Бахтигараев Скриншот

Андрей Кожевников Скриншот

Кроме того, WarGonzo пишет, якобы боевики прибыли в Беларусь, чтобы далее отправится в другие страны.

"Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный режим в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты… Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают… Теперь главный вопрос – зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу?" – говорилось в сообщении пропагандистов.

Сергей Щербаков Скриншот

Олег Дрыга Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер".