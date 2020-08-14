Задержанных били и морили голодом: главное за пятую ночь протестов в Беларуси. Фото

Пятая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов прошла спокойно. Люди по всей стране мирно протестовали, силовики никого не задерживали и не применяли спецсредства.

На улицах не взрывались гранаты, активистов не обстреливали резиновыми пулями, как это было ранее. В Минске ночью из изолятора начали отпускать задержанных на протестах. Они рассказали об избиениях, издевательствах и жутких условиях содержания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Задержанных наконец-то отпустили

04:30 – Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико выдвинул три требования к действующей власти.

"Конец насилию. Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

Свободу политзаключённым. Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками беларусам.

Честные новые выборы. Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов", – написал Бабарико на своей странице в Facebook.

Требования к действующей власти Виктор Бабарико в Facebook

До шести утра из изолятора обещали выпустить всех

02:30 – Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на которых выпущенные из ИВС рассказывают о жутких условиях содержания. По словам одного из мужчин, за два дня их покормили "одной сосиской и куском хлеба". Женщины заявили о зверских избиениях в камерах и "море крови".

Женщины рассказали об избиениях

"Один из парней рассказал, что в камере вначале был 51 человек, а потом привезли еще 13, хотя камера рассчитана на 8 человек и имеет всего 2 открытые на 3 сантиметра форточки", – пишет "Мая Краіна Бкларусь".

Задержанные показали последствия избиений в изоляторе

В Минске отпустили задержанных активистов

01:15 – К изолятору приехал заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков. Он заявил, что до 06:00 на свободу выйдут все находящиеся в этом изоляторе.

Александр Барсуков приехал к изолятору

00:40 – В Минске на улице Окрестина из изолятора временного содержания (ИВС) начали выпускать задержанных на массовых акциях протеста.

Протестующих начали отпускать ночью

Людей отпустили из изолятора на Окрестина

00:05 – Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал президента Беларуси Александра Лукашенко остановить кровопролитие, потому что разжигание ненависти может плохо кончиться.

Родственники и волонтеры встречали освобожденных