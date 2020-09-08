В Минске прошли силовые задержания протестующих, людей попытались "отбить" у ОМОНа. Видео

В Минске 8 сентября произошли жесткие задержания участников акции в поддержку члена оппозиционного координационного совета Марии Колесниковой.

Соответствующие видео были опубликованы на YouTube-канале "TUT.BY. Политика", и "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на записях, ОМОНовцы в балаклавах хватали людей, пытаясь завести их в автозаки. Некоторые протестующие сопротивлялись, начались столкновения. Граждан жестко кидали на землю, женщинам заламывали руки.

Задержание женщины. TUT.BY

Часть протестующих окружили автозак, требуя отпустить граждан. Они скандировали "Отпускай". В это время машины сигналили, поддерживая участников акции.

Люди возле машины силовиков. Скриншот видео

На проспекте Машерова, как пишет "Радио Свобода" в Telegram, были задержаны практически все участники марша.

Задержание женщины возле Комаровского рынка. Радио Свобода

На Комаровском рынке протест продолжился. Как видно на видео, акция была мирной, участники скандировали "Мария" и хлопали.

Правозащитный центр "Весна" сообщил, что на акции в Минске задержали минимум 45 человек, почти половина из них женщины.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что полицейские проводили задержания.

"Подтверждаем, есть задержания граждан за участие в несанкционированном мероприятии. Они предупреждались милицией, что мероприятие несанкцонировано и незаконно", – сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич. Количество задержанных она не назвала.

Задержания в столице Беларуси. Скриншот

Людей хватали силовики, скрывающие лицо. Скриншот

Скриншот

ОМОН применял силу против протестующих. TUT.BY

Фото из акции протеста. TUT.BY

Некоторых людей повалили на землю. TUT.BY

Фото задержаний, опубликованные белорусским отделением "Радио Свобода"

Силовики на акции протеста. Радио Свобода

ОМОН поймал женщину. Радио Свобода

Потасовки. Радио Свобода

Люди требовали отпустить задержанных. Радио Свобода

Протестующие пришли на акцию с бело-красно-белыми флагами. Радио Свобода

Силовик на акции оппозиции. Радио Свобода

Задержания в Минске 8 сентября. Радио Свобода

Возле протестующих видно надпись "3%" – о "реальном рейтинге" Лукашенко. Радио Свобода

Фото из акции оппозиции. Радио Свобода

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, считает, что его свержение якобы будет иметь разрушительные последствия для страны.