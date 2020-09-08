В Минске прошли силовые задержания протестующих, людей попытались "отбить" у ОМОНа. Видео
В Минске 8 сентября произошли жесткие задержания участников акции в поддержку члена оппозиционного координационного совета Марии Колесниковой.
Соответствующие видео были опубликованы на YouTube-канале "TUT.BY. Политика", и "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как видно на записях, ОМОНовцы в балаклавах хватали людей, пытаясь завести их в автозаки. Некоторые протестующие сопротивлялись, начались столкновения. Граждан жестко кидали на землю, женщинам заламывали руки.
Часть протестующих окружили автозак, требуя отпустить граждан. Они скандировали "Отпускай". В это время машины сигналили, поддерживая участников акции.
На проспекте Машерова, как пишет "Радио Свобода" в Telegram, были задержаны практически все участники марша.
На Комаровском рынке протест продолжился. Как видно на видео, акция была мирной, участники скандировали "Мария" и хлопали.
Правозащитный центр "Весна" сообщил, что на акции в Минске задержали минимум 45 человек, почти половина из них женщины.
В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что полицейские проводили задержания.
"Подтверждаем, есть задержания граждан за участие в несанкционированном мероприятии. Они предупреждались милицией, что мероприятие несанкцонировано и незаконно", – сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич. Количество задержанных она не назвала.
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