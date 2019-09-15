Задержание украинцев за контрабанду янтаря в Польше: выяснились подробности о "спецагентах"

Задержанные в Польше за контрабанду янтаря якобы сотрудники украинских спецслужб, оказались представителями общественной организации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Евгений Плинский, отметив, что ранее в СМИ была подана некорректная информация.

Польские спецслужбы провели спецоперацию, в ходе которой задержали 6 украинцев по подозрению в контрабанде янтаря. Пару месяцев назад поляки через подставных людей, заказали несколько сотен килограмм янтаря с условием доставки из Украины в Польшу.

Как пишет журналист, янтарь перевозили малыми партиями, около 50 кг, под полным контролем польских спецслужб, через пункты пропуска "Ягодын" (Волынская область) и "Шегини" (Львовская область).

Шестерых украинцев польские спецслужбы взяли в момент передачи полной партии и расчета. Среди задержанных были якобы представители украинских спецслужб. Но журналист утверждает, что это не совсем так.

Задержание украинцев в Польше

Задержание украинцев в Польше

"По моей информации, данные о задержании двух украинских силовиков неправдивы. Просто у двух задержанных оказались удостоверения какой-то антикоррупционной ОО которую польские журналисты приняли за нашу спецслужбу. Интересно что больше всего "возбудились" в СБУ, так как именно они, через департамент "К", контролируют пункт пропуска "Шегини". А он в этой теме как раз и спалился. Что еще задокументировали поляки, пока держат в секрете", – написал Плинский.

Фото удостоверения, которое один из украинцев предъявил польским правоохранителям, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.

Удостоверение одного из контрабандистов www.facebook/Stanislav.Rechynskyy

"Какие ксивы бывают интересные. И принадлежат одному из участников контрабанды янтаря. Отловили поляки. В доле погранцы и еще куча служивых", – написал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!