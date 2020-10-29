Задержание террориста в Ницце: появилось видео спецоперации

Утром в четверг, 29 октября, сотрудники муниципальной полиции нейтрализовали мужчину, который убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце (Франция).

Местный телеканал LCI показал видео со спецоперации после теракта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это сотрудники муниципальной полиции из Ниццы, вызванные местным жителем, которые стояли на передовой, столкнувшись с нападавшим в базилике Нотр-Дам-де-л'Ассомшн. Они вмешались, чтобы нейтрализовать человека, вооруженного ножом, который ранее убил двух женщин и мужчину", – отметили французские журналисты.

На кадрах запечатлено вторжение полицейских в церковь, что позволило положить конец атаке террориста. Нападавший, получивший серьезные ранения, впоследствии был доставлен в больницу.

Как известно, после случившегося президент Франции Эммануэль Макрон срочно направился в кризисный центр МВД, а вскоре прибыл на место теракта. Премьер-министр страны Жан Кастекс объявил о повышении уровня плана Vigipirate до "экстренной атаки", что предусматривает исключительную мобилизацию ресурсов после такого события.

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